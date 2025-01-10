На аукціон виставили дуже рідкісний і незвичний Porsche 80-х у новому стані (фото)

Виготовлено лише 948 Porsche 911 Turbo Flachbau з висувними фарами. 330-сильний спорткар із покращеною аеродинамікою здатен розвинути 278 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили купе Porsche 911 1988 року. За спорткар планують отримати від 275 000 до 325 000 доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону.

Спорткар вирізняється незвичними висувними фарами Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 80-х років зазвичай не надто дорогі, проте особливі лімітовані версії моделі цінуються колекціонерами, а тому їх суттєво вища.

З молотка піде дуже рідкісний Porsche 911 Turbo у виконанні Flachbau. Таких купе виготовили лише 948.

Пробіг 37-річного авто становить лише 8500 км Фото: RM Sotheby's

Особливість Porsche 911 Turbo Flachbau – змінена передня частина з висувними фарами. Крім того, спорткар відрізняється обвісом та додатковими повітрозабірниками.

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Салон Porsche 911 Flachbau оздобили дорогою шкірою та велюром. Комплектація особливої версії розширена – є клімат-контроль, електропривід сидінь, люк, магнітола Blaupunkt та сигналізація. Спорткар вийшов майже вдвічі дорожчим за стандартний 911 Turbo.

Porsche 911 Turbo Flachbau вирізняється розширеним оснащенням Фото: RM Sotheby's

А от технічна "начинка" не змінилася. Як і всі Porsche 911 Turbo 930 тих років, Flachbau оснащений 3,3-літровою опозитною турбошісткою на 330 сил. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 278 км/год.

Спорткар оснащений 330-сильною турбошісткою Фото: RM Sotheby's

Конкретно це авто дороге ще й тому, що є капсулою часу. Спорткар Porsche 911 Flachbau чудово зберігся, а його пробіг за 37 років становить лише 8500 км.

До речі, на цей же аукціон виставили і каспулу часу BMW M3 E36 1995 року.

Також Фокус розповідав, що в Київ привезли рідкісний Porsche 2000-х.