На аукцион выставили очень редкий и необычный Porsche 80-х в новом состоянии (фото)

Изготовлено всего 948 Porsche 911 Turbo Flachbau с выдвижными фарами. 330-сильный спорткар с улучшенной аэродинамикой способен развить 278 км/ч.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили купе Porsche 911 1988 года. За спорткар планируют получить от 275 000 до 325 000 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона.

Спорткар отличается необычными выдвижными фарами, которые выдвигаются Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 80-х годов обычно не слишком дорогие, однако особые лимитированные версии модели ценятся коллекционерами, а потому их стоимость существенно выше.

С молотка уйдет очень редкий Porsche 911 Turbo в исполнении Flachbau. Таких купе изготовили всего 948.

Пробег 37-летнего авто составляет всего 8500 км Фото: RM Sotheby's

Особенность Porsche 911 Turbo Flachbau — измененная передняя часть с выдвижными фарами. Кроме того, спорткар отличается обвесом и дополнительными воздухозаборниками.

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Салон Porsche 911 Flachbau украсили дорогой кожей и велюром. Комплектация особой версии расширена — есть климат-контроль, электропривод сидений, люк, магнитола Blaupunkt и сигнализация. Спорткар получился почти вдвое дороже стандартного 911 Turbo.

Porsche 911 Turbo Flachbau отличается расширенным оснащением Фото: RM Sotheby's

А вот техническая "начинка" не изменилась. Как и все Porsche 911 Turbo 930 тех лет, Flachbau оснащен 3,3-литровой оппозитной турбошестерней на 330 сил. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 278 км/ч.

Спорткар оснащен 330-сильной турбошестерней Фото: RM Sotheby's

Конкретно это авто дорого еще и потому, что является капсулой времени. Спорткар Porsche 911 Flachbau прекрасно сохранился, а его пробег за 37 лет составляет всего 8500 км.

Кстати, на этот же аукцион выставили и каспулу времени BMW M3 E36 1995 года.

Также Фокус рассказывал, что в Киев привезли редкий Porsche 2000-х.