Настоящий эксклюзив из 2000-х: в Украину привезли раритетный Porsche за $200 000 (фото)

Изготовлено всего 1287 купе Porsche 911 GT2 поколения 996. Спорткар оснащен 462-сильным турбомотором и способен развить 315 км/ч.

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В Украину приехало очень редкое купе Porsche 911 GT2 в 996 кузове. Лимитированный заряженный спорткар сфотографировали в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

С 2001 по 2005 год изготовлено всего 1287 купе Porsche 911 GT2 и сейчас средняя цена такого авто составляет примерно 200 000 долларов. В свое время это был самый мощный и самый быстрый Porsche 911 в линейке.

Спорткар Porsche 911 GT2 996 оснащен 3,6-литровой турбошестерней, которая развивает 462 л. с. и 620 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.

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В отличие от полноприводного Porsche 911 Turbo с таким двигателем, GT2 сохранил заднеприводную компоновку. Зато спорткар отличается улучшенной аэродинамикой — получил обвес, измененные бамперы и большое антикрыло.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Porsche

Porsche 911 GT2 стал двухместным — от задних кресел отказались. Спереди же установлены спортивные сиденья.

Кстати, недавно в Украине появился новейший электромобиль Porsche мощностью более 1000 сил.

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