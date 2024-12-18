Справжній ексклюзив з 2000-х: в Україну привезли раритетний Porsche за $200 000 (фото)

Виготовлено лише 1287 купе Porsche 911 GT2 покоління 996. Спорткар оснащений 462-сильним турбомотором і здатен розвинути 315 км/год.

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В Україну приїхало дуже рідкісне купе Porsche 911 GT2 в 996 кузові. Лімітований заряджений спорткар сфотографували в Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Із 2001 по 2005 рік виготовлено лише 1287 купе Porsche 911 GT2 і зараз середня ціна такого авто становить приблизно 200 000 доларів. Свого часу це був найпотужніший і найшвидший Porsche 911 у лінійці.

Спорткар Porsche 911 GT2 996 оснащений 3,6-літровою турбошісткою, яка розвиває 462 к. с. та 620 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,1 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год.

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На відміну від повнопривідного Porsche 911 Turbo з таким двигуном, GT2 зберіг задньопривідне компонування. Зате спорткар вирізняється покращеною аеродинамікою – отримав обвіс, змінені бампери та велике антикрило.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Porsche

Porsche 911 GT2 став двомісним – від задніх крісел відмовилися. Спереду ж встановлені спортивні сидіння.

До речі, нещодавно в Україні з'явився новітній електромобіль Porsche потужністю понад 1000 сил.

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