"Убийца" Ferrari: невзрачный 40-летний Audi продают по цене нового суперкара (фото)

Изготовлено всего 214 купе Audi Sport Quattro. Конкретно это авто с более мощным 435-сильным двигателем успешно выступало в горных гонках.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили Audi Sport Quattro 1984 года. За неприметное, на первый взгляд, купе планируют получить от 375 000 до 475 000 долларов — как за новый суперкар. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Выпустили всего 214 Audi Sport Quattro Фото: RM Sotheby's

Audi Quattro — легендарная модель, которая популяризировала полный привод в сегменте легковых авто и не имела равных в ралли в 80-х. Она ценится коллекционерами, но обычно в 10-20 раз дешевле.

Конкретно это авто успешно выступало в горных гонках Фото: RM Sotheby's

Совсем другая история — купе Audi Sport Quattro. Это лимитированная версия модели, созданная для допуска ее к ралли. По сути, это раллийное авто для дорог общего пользования, выпущенное лимитированным тиражом из 214 экземпляров.

В салоне установлены кресла Recaro Фото: RM Sotheby's Фото: RM Sotheby's

Audi Sport Quattro укоротили на 32 см, установили новые бамперы, капот и спойлер. В салоне появились спортивные кресла Recaro.

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Отдача 2,1-литрового турбомотора в Audi Sport Quattro составляет 306 л. с. и 350 Н∙м, однако это авто особенное. Его тюнинговали, поэтому двигатель развивает 435 л. с. и 465 Н∙м.

Мощность двигателя увеличили до 435 сил Фото: RM Sotheby's

Audi Sport Quattro модифицировали для участия в горных гонках в США. За его рулем гонщик Стив Беддор выиграл ряд этих соревнований, причем неоднократно оставлял позади знаменитые суперкары Ferrari F40. После этого Audi получил прозвище "Убийца" Ferrari.

Кстати, на аукцион выставили и самый дорогой Ford в истории. Его оценили в 11 миллионов долларов.

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