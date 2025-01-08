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Авто

"Убийца" Ferrari: невзрачный 40-летний Audi продают по цене нового суперкара (фото)

Audi Sport Quattro, Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro, спорткар Audi
Фото: RM Sotheby's | Audi Sport Quattro — серийная версия раллийного авто

Изготовлено всего 214 купе Audi Sport Quattro. Конкретно это авто с более мощным 435-сильным двигателем успешно выступало в горных гонках.

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В США на аукцион RM Sotheby's выставили Audi Sport Quattro 1984 года. За неприметное, на первый взгляд, купе планируют получить от 375 000 до 475 000 долларов — как за новый суперкар. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro, спорткар Audi Fullscreen
Выпустили всего 214 Audi Sport Quattro
Фото: RM Sotheby's

Audi Quattro — легендарная модель, которая популяризировала полный привод в сегменте легковых авто и не имела равных в ралли в 80-х. Она ценится коллекционерами, но обычно в 10-20 раз дешевле.

ауди ралли, Audi Sport Quattro, Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro, спорткар Audi, спорткар Audi Fullscreen
Конкретно это авто успешно выступало в горных гонках
Фото: RM Sotheby's

Совсем другая история — купе Audi Sport Quattro. Это лимитированная версия модели, созданная для допуска ее к ралли. По сути, это раллийное авто для дорог общего пользования, выпущенное лимитированным тиражом из 214 экземпляров.

сиденья ауди рекаро, Audi Sport Quattro, Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro, спорткар Audi, Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro Fullscreen
В салоне установлены кресла Recaro
Фото: RM Sotheby's
салон ауди кваттро, Audi Sport Quattro, Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro, Audi Quattro, спорткар Audi Fullscreen
Фото: RM Sotheby's

Audi Sport Quattro укоротили на 32 см, установили новые бамперы, капот и спойлер. В салоне появились спортивные кресла Recaro.

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Отдача 2,1-литрового турбомотора в Audi Sport Quattro составляет 306 л. с. и 350 Н∙м, однако это авто особенное. Его тюнинговали, поэтому двигатель развивает 435 л. с. и 465 Н∙м.

мотор ауди кваттро, Audi Sport Quattro, Audi Sport Quattro 1984, Audi Quattro, Audi Quattro, спорткар Audi Fullscreen
Мощность двигателя увеличили до 435 сил
Фото: RM Sotheby's

Audi Sport Quattro модифицировали для участия в горных гонках в США. За его рулем гонщик Стив Беддор выиграл ряд этих соревнований, причем неоднократно оставлял позади знаменитые суперкары Ferrari F40. После этого Audi получил прозвище "Убийца" Ferrari.

Кстати, на аукцион выставили и самый дорогой Ford в истории. Его оценили в 11 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет знаменитый гоночный пикап Кена Блока на 900 сил.