Звезда "Джимханы": на аукцион выставили знаменитое авто Кена Блока (фото, видео)

Дрифтовый пикап Ford F-150 Hoonitruck создали специально для знаменитого гонщика Кена Блока. Авто оснастили турбомотором мощностью более 900 сил.

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В США на аукцион Barrett-Jackson выставили Ford F-150 1977 года. За него могут получили более миллиона долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Бешеная цена Ford F-150 обусловлена тем, что это авто знаменитого гонщика Кена Блока, который трагически погиб в 2023 году. Пикап превратили в мощный дрифтовый снаряд, который стал звездой его видео из цикла "Джимхана".

Пикапу расширили крылья и установили спойлер Фото: Barrett-Jackson

Тюнинг Ford F-150 выполнила компания Detroit Speed. Проект назвали Hoonitruck и презентовали в 2018 году на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

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От оригинального Ford F-150 в конструкции мало что осталось. Для авто Кена Блока разработали новую трубчатую раму, а кузовные панели изготовили из алюминия.

Под капотом установлен 914-сильный V6 твин-турбо V6. Фото: Barrett-Jackson

Пикап Ford F-150 Hoonitruck занизили, расширили его крылья и установили огромный задний спойлер. Он "обут" в специальные шрифтовые шины. В салоне появились спортивные кресла, камера заднего вида и каркас безопасности.

В салоне появились спортивные сиденья Фото: Barrett-Jackson

Полноприводный Ford Кена Блока оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо от суперкара Ford GT. После доработки он развивает 914 сил. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Кстати, недавно на аукцион выставили самый дорогой Ford в истории за $11 миллионов долларов.

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