Старый 68-летний Ford продают по цене нового Bentley (фото)

Изготовлено всего 196 Ford Thunderbird F-Code 1957 года. Спорткар с 300-сильным компрессорным V8 способен развить скорость более 200 км/ч.

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В США на аукцион Mecum выставили Ford Thunderbird 1957 года. За кабриолет планируют получить от 200 000 до 250 000 долларов — как за новый Bentley Bentayga. О нем рассказали на сайте аукциона.

Изготовлено только 196 Ford Thunderbird F-Code Фото: Mecum

Ford Thunderbird первого поколения является ценной коллекционной моделью, однако обычно в несколько раз дешевле. Впрочем, эта версия спорткара особенная и раритетная.

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С молотка уйдет заряженный Ford Thunderbird F-Code, выпущенный лимитированной серией из 196 автомобилей. Кабриолет оснащен 5,1-литровым компрессорным V8 мощностью 300 л. с.

Спорткар прошел реставрацию Фото: Mecum

С 3-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. Спорткар получил доработанную подвеску и руль с гидроусилителем. Конкретно это авто имеет еще и съемную крышу из пластика и радио.

Под капотом установлен 300-сильный компрессорный V8 Фото: Mecum

Этот Ford Thunderbird F-Code прошел основательную реставрацию, в которую вложили примерно 200 000 долларов. Автомобиль неоднократно получал награды на ретрошоу и фестивалях.

Кстати, недавно на аукцион выставили невзрачное авто Мэрилин Монро.

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