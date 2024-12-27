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Авто

Их существует всего три: на продажу выставили уникальный семейный Aston Martin за $750 000 (фото)

Aston Martin DB6, Aston Martin DB6 Shooting Brake, универсал Aston Martin, Aston Martin DB6 1966
Фото: RM Sotheby's | Существует всего три универсала Aston Martin DB6

Изготовлено всего три универсала Aston Martin DB6 Shooting Brake. Автомобиль отличается дорогой внутренней отделкой и имеет большой багажник.

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Во Франции на аукцион выставили необычный Aston Martin DB6 1966 года. За авто планируют получить до 750 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Aston Martin DB6 Shooting Brake, универсал Aston Martin, Aston Martin DB6 1966 Fullscreen
Автомобилю удлинили крышу и установили новые задние двери
Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что с молотка уйдет не стандартное купе или кабриолет Aston Martin DB6, а семейный универсал Shooting Brake. Таких авто в ателье FLM Panelcraft изготовили всего три.

салон Aston Martin DB6, Aston Martin DB6 Shooting Brake, универсал Aston Martin, Aston Martin DB6 1966 Fullscreen
Салон отделан дорогой кожей
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот универсал Aston Martin DB6 — единственный с рулем слева. Его заказал бизнесмен из Техаса, однако авто повредили во время транспортировки и покупатель отказался от него. После ремонта его хранили в коллекциях в Бельгии, Франции и Нидерландах.

Aston Martin DB6, Aston Martin DB6 Shooting Brake, универсал Aston Martin, Aston Martin DB6 1966 Fullscreen
Универсал имеет большой багажник
Фото: RM Sotheby's

В Aston Martin DB6 Shooting Brake удлиненная крыша и установлены двухсекционные задние двери. Универсал просторнее купе и имеет больший багажник.

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Салон Aston Martin DB6 Shooting Brake отделан дорогой кожей Connolly и деревом. Комплектация включает кондиционер.

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Универсал оснащен 282-сильной шестеркой
Фото: RM Sotheby's

Под капотом установлена 4,0-литровая рядная шестерка мощностью 282 л.с. В паре с ней работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Кстати, недавно на аукцион выставили и редкий универсал Bentley.

Также Фокус рассказывал об уникальном универсале Mercedes S-Class.