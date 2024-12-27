Их существует всего три: на продажу выставили уникальный семейный Aston Martin за $750 000 (фото)

Изготовлено всего три универсала Aston Martin DB6 Shooting Brake. Автомобиль отличается дорогой внутренней отделкой и имеет большой багажник.

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Во Франции на аукцион выставили необычный Aston Martin DB6 1966 года. За авто планируют получить до 750 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Автомобилю удлинили крышу и установили новые задние двери Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что с молотка уйдет не стандартное купе или кабриолет Aston Martin DB6, а семейный универсал Shooting Brake. Таких авто в ателье FLM Panelcraft изготовили всего три.

Салон отделан дорогой кожей Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот универсал Aston Martin DB6 — единственный с рулем слева. Его заказал бизнесмен из Техаса, однако авто повредили во время транспортировки и покупатель отказался от него. После ремонта его хранили в коллекциях в Бельгии, Франции и Нидерландах.

Универсал имеет большой багажник Фото: RM Sotheby's

В Aston Martin DB6 Shooting Brake удлиненная крыша и установлены двухсекционные задние двери. Универсал просторнее купе и имеет больший багажник.

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Салон Aston Martin DB6 Shooting Brake отделан дорогой кожей Connolly и деревом. Комплектация включает кондиционер.

Универсал оснащен 282-сильной шестеркой Фото: RM Sotheby's

Под капотом установлена 4,0-литровая рядная шестерка мощностью 282 л.с. В паре с ней работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Кстати, недавно на аукцион выставили и редкий универсал Bentley.

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