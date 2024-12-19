Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Их изготовили всего 19: на продажу выставили раритетный универсал Bentley (фото)

Bentley Continental Flying Star, Bentley Continental, Bentley Continental GT, универсал Bentley
Фото: RM Sotheby's | Bentley Continental Flying Star — лимитированный спортивный универсал

Изготовлено всего 19 универсалов Bentley Continental Flying Star. Авто имеет большой багажник, а под его капотом установлен 552-сильный W12.

Related video

В Париже на аукцион RM Sotheby's выставили необычный Bentley Continental 2008 года в кузове универсал. За него планируют получить от 300 000 до 400 000 евро. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

универсал бентли, Bentley Continental Flying Star, Bentley Continental, Bentley Continental, Bentley Continental GT, универсал Bentley Fullscreen
Изготовлено только 19 Bentley Continental Flying Star
Фото: RM Sotheby's

Универсал Bentley Continental Flying Star (такое полное название авто) разработали в итальянском ателье Touring Superleggera. Он стал серийным, однако всего изготовили всего 19 таких автомобилей и продавали их за 343 000 евро.

Купе Bentley Continental GT получило полностью новую заднюю часть с дверью багажника. Салон автомобиля стал более просторным.

салон Bentley Continental, Bentley Continental, Bentley Continental GT, универсал Bentley, Bentley Continental GT, универсал Bentley Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: RM Sotheby's

Во внутренней отделке использовали дорогую бежевую кожу Saffron и ореховое дерево. Комплектацию пополнили камера заднего вида и массаж сидений.

Важно
Старая "тройка" BMW 90-х ушла с молотка по цене нового VW Touareg (фото, видео)
Старая "тройка" BMW 90-х ушла с молотка по цене нового VW Touareg (фото, видео)

Силовой агрегат Bentley Continental GT не изменился в Flying Star. Универсал оснащен 6,0-литровым W12 с турбонаддувом мощностью 552 л.с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Сохранены полный привод и пневмоподвеска.

багажник бентли, Bentley Continental Flying Star, Bentley Continental, Bentley Continental, Bentley Continental GT, универсал Bentley Fullscreen
Для авто создали набор фирменного багажа
Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Bentley Continental Flying Star проехал всего 7467 км. Оно оснащено набором фирменного багажа.

Кстати, недавно засветился уникальный универсал Mercedes S-Class W223.

Также Фокус рассказывал о редком мотоцикле от Bentley в Киеве.