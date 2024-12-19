Їх виготовили лише 19: на продаж виставили раритетний універсал Bentley (фото)

Виготовлено лише 19 універсалів Bentley Continental Flying Star. Авто має великий багажник, а під його капотом встановлено 552-сильний W12.

Related video

У Парижі на аукціон RM Sotheby’s виставили незвичний Bentley Continental 2008 року в кузові універсал. За нього планують отримати від 300 000 до 400 000 євро. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Виготовлено тільки 19 Bentley Continental Flying Star Фото: RM Sotheby's

Універсал Bentley Continental Flying Star (така повна назва авто) розробили в італійському ательє Touring Superleggera. Він став серійним, проте всього виготовили лише 19 таких автомобілів і продавали їх за 343 000 євро.

Купе Bentley Continental GT отримало повністю нову задню частину із дверима багажника. Салон автомобіля став просторішим.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: RM Sotheby's

У внутрішньому оздобленні використали дорогу бежеву шкіру Saffron та оріхове дерево. Комплектацію поповнили камера заднього виду та масаж сидінь.

Важливо

Стара "трійка" BMW 90-х пішла з молотка за ціною нового VW Touareg (фото, відео)

Силовий агрегат Bentley Continental GT не змінився в Flying Star. Універсал оснащений 6,0-літровим W12 з турбонаддувом потужністю 552 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Збережені повний привід та пневмопідвіска.

Для авто створили набір фірмового багажу Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей Bentley Continental Flying Star проїхав усього 7467 км. Воно оснащене набором фірмового багажу.

До речі, нещодавно засвітився унікальний універсал Mercedes S-Class W223.

Також Фокус розповідав про рідкісний мотоцикл від Bentley в Києві.