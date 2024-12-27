Їх існує лише три: на продаж виставили унікальний сімейний Aston Martin за $750 000 (фото)

Виготовлено лише три універсали Aston Martin DB6 Shooting Brake. Автомобіль вирізняється дорогим внутрішнім оздобленням та має великий багажник.

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У Франції на аукціон виставили незвичний Aston Martin DB6 1966 року. За авто планують отримати до 750 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Автомобілю подовжили дах та встановили нові задні двері Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що з молотка піде не стандартне купе чи кабріолет Aston Martin DB6, а сімейний універсал Shooting Brake. Таких авто в ательє FLM Panelcraft виготовили лише три.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей універсал Aston Martin DB6 – єдиний із кермом ліворуч. Його замовив бізнесмен із Техасу, проте авто пошкодили під час транспортування і покупець відмовився від нього. Після ремонту його зберігали в колекціях у Бельгії, Франції та Нідерландах.

Універсал має великий багажник Фото: RM Sotheby's

В Aston Martin DB6 Shooting Brake подовжений дах та встановлено двосекційні задні двері. Універсал просторіший за купе та має більший багажник.

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Салон Aston Martin DB6 Shooting Brake оздоблений дорогою шкірою Connolly та деревом. Комплектація включає кондиціонер.

Універсал оснащений 282-сильною шісткою Фото: RM Sotheby's

Під капотом встановлено 4,0-літрову рядну шістку потужністю 282 к. с. У парі з нею працює 5-ступінчаста механічна КПП.

До речі, нещодавно на аукціон виставили і рідкісний універсал Bentley.

Також Фокус розповідав про унікальний універсал Mercedes S-Class.