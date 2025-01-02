Старий 68-річний Ford продають за ціною нового Bentley (фото)

Виготовлено лише 196 Ford Thunderbird F-Code 1957 року. Спорткар із 300-сильним компресорним V8 здатен розвинути швидкість понад 200 км/год.

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У США на аукціон Mecum виставили Ford Thunderbird 1957 року. За кабріолет планують отримати від 200 000 до 250 000 доларів – як за новий Bentley Bentayga. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Виготовлено тільки 196 Ford Thunderbird F-Code Фото: Mecum

Ford Thunderbird першого покоління є цінною колекційною моделлю, проте зазвичай у кілька разів дешевший. Утім, ця версія спорткара особлива та раритетна.

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З молотка піде заряджений Ford Thunderbird F-Code, випущений лімітованою серією із 196 автомобілів. Кабріолет оснащений 5,1-літровим компресорним V8 потужністю 300 к. с.

Спорткар пройшов реставрацію Фото: Mecum

Із 3-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 209 км/год. Спорткар отримав доопрацьовану підвіску та кермо з гідропідсилювачем. Конкретно це авто має ще й знімний дах із пластику та радіо.

Під капотом встановлено 300-сильний компресорний V8 Фото: Mecum

Цей Ford Thunderbird F-Code пройшов ґрунтовну реставрацію, в яку вклали приблизно 200 000 доларів. Автомобіль неодноразово отримував нагороди на ретрошоу та фестивалях.

До речі, нещодавно на аукціон виставили непоказне авто Мерилін Монро.

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