Зірка "Джимхани": на аукціон виставили знамените авто Кена Блока (фото, відео)

Дрифтовий пікап Ford F-150 Hoonitruck створили спеціально для знаменитого гонщика Кена Блока. Авто оснастили турбомотором потужністю понад 900 сил.

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У США на аукціон Barrett-Jackson виставили Ford F-150 1977 року. За нього можуть отримали понад мільйон доларів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Шалена ціна Ford F-150 обумовлена тим, що це авто знаменитого гонщика Кена Блока, який трагічно загинув у 2023 році. Пікап перетворили на потужний дрифтовий снаряд, який став зіркою його відео з циклу "Джимхана".

Пікапу розширили крила та встановили спойлер Фото: Barrett-Jackson

Тюнінг Ford F-150 виконала компанія Detroit Speed. Проєкт назвали Hoonitruck та презентували в 2018 році на тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі.

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Від оригінального Ford F-150 в конструкції мало що залишилося. Для авто Кена Блока розробили нову трубчасту раму, а кузовні панелі виготовили з алюмінію.

Під капотом встановлено 914-сильний V6 твін-турбо Фото: Barrett-Jackson

Пікап Ford F-150 Hoonitruck занизили, розширили його крила та встановили величезний задній спойлер. Він "взутий" у спеціальні шрифтові шини. У салоні з’явилися спортивні крісла, камера заднього виду та каркас безпеки.

У салоні з"явилися спортивні сидіння Фото: Barrett-Jackson

Повнопривідний Ford Кена Блока оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо від суперкара Ford GT. Після доопрацювання він розвиває 914 сил. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найдорожчий Ford у історії за $11 мільйонів.

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