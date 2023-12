Лебедина пісня: опубліковано останній ролик із джимханою Кена Блока (відео)

У своєму останньому ролику Кен Блок продемонстрував видовищний дрифт на вулицях Мехіко. Для джимхани гонщик обрав спеціально створений електромобіль Audi.

Випущено останній ролик із джимханою Кена Блока. Знаменитий гонщик-дрифтер зняв його рік тому — за півтора місяця до трагічної загибелі. Тепер його команда Hoonigan опублікувала відео на своєму YouТube-каналі.

Для джимхани гонщик обрав електромобіль Фото: скриншот / YouTube

Ролик було знято в листопаді 2022 року на вулицях Мехіко, а також на арені для кориди й злітно-посадковій смузі аеропорту. Кен Блок вирішив його назвати Electrikhana Two: One More Playground ("Електрихана 2: ще один дитячий майданчик").

У назві підкреслюється, що Кен Блок пересів на електромобіль. Спеціально для нього побудували електричний Audi S1 Hoonitron, підготовлений до дрифту на швидкості 200 км/год.

Відео знімали на вулицях Мехіко Фото: скриншот / YouTube

Можливості Audi S1 Hoonitron і показали у відео. Кен Блок продемонстрував видовищний дрифт, палив гуму та розвертався на місці.

Нагадаємо, що джимхана була візитною карткою Кена Блока. Гонщик записував відео з дрифтом із 2008 року, і його ролики збирали мільйони переглядів на YouТube.

Кен Блок трагічно загинув 2 січня 2023 року в горах штату Айдахо. Гонщик потрапив в аварію, виконуючи трюки на снігоході.

