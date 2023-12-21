Старий 19-річний Subaru пішов з молотка за ціною нового "Гелендвагена" (фото)

Седан Subaru Impreza 2,5 RS підготовлений до ралі. Автомобіль отримав нові коробку передач і підвіску, йому поліпшили аеродинаміку, а з салону прибрали оздоблення і кондиціонер.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали Subaru Impreza 2004 року. За седан віддали 146 000 доларів (як за новий Mercedes G-Class), що чимало для такого авто. Його подробиці розкрили на сайті аукціону.

На цьому авто брав участь у ралі Кен Блок Фото: Bring a Trailer

Річ у тім, що з молотка пішло ралійне авто знаменитого гонщика Кена Блока, який трагічно загинув минулого року. Subaru Impreza 2,5 RS підготували для нього в 2006 році. Екіпаж Кена Блока і Алекса Джельсоміно виступав на ній у серії X Games.

У салоні встановлено ковшоподібні крісла Фото: Bring a Trailer

Ралійна Subaru Impreza 2.5 RS суттєво відрізняється від серійної моделі. Спорткар отримав додаткові оптику і заднє антикрило, а в його салоні з'явилися спортивні ковшоподібні крісла Recaro і трубчастий каркас безпеки. Звісно, кондиціонера, аудіосистеми або навіть оздоблення всередині немає.

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Спорткар Subaru Impreza оснащений 2,0-літровою опозитною четвіркою з турбонаддувом. У парі з нею працює гоночна 5-ступінчаста механічна КПП.

Ззаду замінено антикрило Фото: Bring a Trailer

Повний привід Subaru Impreza 2.5 RS доповнено спеціальними ралійними диференціалами. Також у авто повністю нові підвіска та гальмівні механізми.

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