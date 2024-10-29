Новий спортивний кросовер Audi показали до презентації (фото)

Новий Audi Q5 Sportback вирізнятиметься стрімкішим профілем. Купе-кросовер запропонують у бензинових, дизельних і плагін-гібридних версіях.

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Лінійку Audi Q5 третього покоління невдовзі поповнить варіант Sportback. Спортивний купе-кросовер дебютує в кінці 2025 або на початку 2026 року, а поки на сайті L’Argus опублікували його рендери.

Силует кросовера стане стрімкішим Фото: largus.fr

Audi вирішили зберегти Q5 Sportback навіть попри те, що попит на подібні авто знижується. Конкуренти BMW X4 та Infiniti QX55 невдовзі знімуть із виробництва, тобто єдиним суперником залишиться Mercedes GLC Coupe.

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Як і попередник, новий Audi Q5 Sportback відрізняється від стандартної моделі стрімкішим силуетом із вигнутим дахом, великим кутом нахилу задніх стійок та загостреною "кормою". А от у анфас дві версії Audi Q5 фактично однакові.

Важко буде знайти відмінності від стандартного кросовера і в салоні Audi Q5. На передній панелі встановлять три дисплеї. Звісно ж, купе кросовер буде не таким просторим, а об’єм його багажника зменшиться.

На передній панелі Audi Q5 встановлено три дисплеї Фото: Audi

Кросовер Audi Q5 Sportback запропонують із бензиновими та дизельними турбомоторами об’ємом 2,0 та 3,0 л і потужністю від 204 до 367 к. с. Крім того, з часом очікуються плагін-гібридні модифікації.

До речі, нещодавно показали електричний купе-кросовер Audi на базі Porsche Macan.

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