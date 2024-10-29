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Авто

Новый спортивный кроссовер Audi показали до презентации (фото)

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Фото: largus.fr | Audi Q5 получит версию Sportback

Новый Audi Q5 Sportback будет отличаться более стремительным профилем. Купе-кроссовер предложат в бензиновых, дизельных и плагин-гибридных версиях.

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Линейку Audi Q5 третьего поколения вскоре пополнит вариант Sportback. Спортивный купе-кроссовер дебютирует в конце 2025 или в начале 2026 года, а пока на сайте L'Argus опубликовали его рендеры.

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Силуэт кроссовера станет стремительнее
Фото: largus.fr

Audi решили сохранить Q5 Sportback даже несмотря на то, что спрос на подобные авто снижается. Конкуренты BMW X4 и Infiniti QX55 вскоре снимут с производства, то есть единственным соперником останется Mercedes GLC Coupe.

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Как и предшественник, новый Audi Q5 Sportback отличается от стандартной модели более стремительным силуэтом с изогнутой крышей, большим углом наклона задних стоек и заостренной "кормой". А вот в анфас две версии Audi Q5 фактически одинаковы.

Трудно будет найти отличия от стандартного кроссовера и в салоне Audi Q5. На передней панели установят три дисплея. Конечно же, купе кроссовер будет не таким просторным, а объем его багажника уменьшится.

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На передней панели Audi Q5 установлены три дисплея
Фото: Audi

Кроссовер Audi Q5 Sportback предложат с бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 2,0 и 3,0 л и мощностью от 204 до 367 л. с. Кроме того, со временем ожидаются плагин-гибридные модификации.

Кстати, недавно показали электрический купе-кроссовер Audi на базе Porsche Macan.

Также Фокус рассказывал о мощном заряженном Audi с расходом 0,4 л на 100 км.