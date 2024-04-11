Продемонстрував яскравий дрифт: новий BMW M5 2025 показали під час випробувань (відео)

Новий BMW M5 отримає гібридну установку потужністю понад 700 сил і зможе пересуватися на електротязі. Модель пропонуватимуть у кузовах седан і універсал.

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Новий BMW M5 проходить фінальні випробування і невдовзі відбудеться презентація моделі. На Youtube-каналі підрозділу BMW Motorsport показали тести спортивного авто.

BMW M5 продемонстрували дрифт на льоду Фото: BMW

Випробування проходять за полярним колом – поблизу селища Ар'єплуг на півночі Швеції. Під час тестів BMW M5 2025 продемонстрував яскравий дрифт на льоду та штурмував крутий підйом за температури -31°.

BMW M5 стане плагін-гібридом Фото: BMW

Седан і універсал BMW M5 обклеїли камуфляжною плівкою, проте можна розгледіти агресивний бампер, обвіс, розширені крила та 21-дюймові диски. У салоні на відео видно віртуальну панель приладів та спортивне кермо.

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Швидкісний велетень: тест-драйв нового кросовера BMW XM

Заявлено, що новий BMW M5 буде плагін-гібридом – отримає силову установку від кросовера XM з 4,4-літровим V8 твін-турбо і електромотором. Її потужність складе приблизно 700-720 к. с., а батарея на 18,6 кВт∙год дозволить пересуватися на електротязі.

Гібридна установка та повний привід суттєво збільшать масу автомобіля. Утім, новий BMW M5 може демонструвати керований занос, адже має спеціальний задньопривідний режим для дрифту.

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