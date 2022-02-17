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Спорт Олімпіада-2022

7 місяців тому він працював у поліції. Австрійський гірськолижник виграв золото та срібло Олімпіади-2022

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Австрійський гірськолижник, Йоганнес Штрольц
Фото: AP Photo | Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який працював у поліції.

Володар двох медалей на Іграх у Пекіні хоче скласти план на сезон, щоб подивитися, скільки часу тепер залишиться на роботу в поліції.

Сім місяців тому австрійська гірськолижна команда відмовилася від 29-річного Йоганнеса Штрольця, і йому довелося освоювати нову професію поліцейського. Але зараз він уже дворазовий призер Олімпійських ігор у Пекіні. Про це повідомляє CNN.

У середу, 16 лютого, француз Клеман Ноель став переможцем Олімпіади в слаломі, австрієць же посів друге місце.

"Результат дуже хороший сьогодні. Перший заїзд був дуже хорошим, кілька незначних помилок, але загалом непоганий заїзд", — сказав Штрольц після слалому.

Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Фото: AP Photo
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.
Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.

За словами спортсмена, головне, чому він навчився — це більше довіряти самому собі, коли доводилося самотужки готуватися до сезону.

"Поговорю з тренерами австрійської команди, складемо хороший план на майбутній сезон, і я подивлюся, скільки часу залишиться на роботу в поліції", — жартував слаломіст після заїзду.

Минулого тижня 29-річний Штрольц, попри всі прогнози, став володарем золота в суперкомбінації.

Аналогічне досягнення на Олімпіаді вдавалося його батькові Губерту Штрольцу 34 роки тому на Олімпійських іграх Калгарі-1988.

Раніше Фокус повідомляв, що на пекінській Олімпіаді фінський фристайліст зніс телеоператора під час катання у дисципліні хафпайп. Коментатори назвали інцидент, що стався, прикладом того, наскільки небезпечний лижний фристайл. Проте, постраждалому оператору вдалося відзняти хороший кадр.