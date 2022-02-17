7 місяців тому він працював у поліції. Австрійський гірськолижник виграв золото та срібло Олімпіади-2022

Володар двох медалей на Іграх у Пекіні хоче скласти план на сезон, щоб подивитися, скільки часу тепер залишиться на роботу в поліції.

Сім місяців тому австрійська гірськолижна команда відмовилася від 29-річного Йоганнеса Штрольця, і йому довелося освоювати нову професію поліцейського. Але зараз він уже дворазовий призер Олімпійських ігор у Пекіні. Про це повідомляє CNN.

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У середу, 16 лютого, француз Клеман Ноель став переможцем Олімпіади в слаломі, австрієць же посів друге місце.

"Результат дуже хороший сьогодні. Перший заїзд був дуже хорошим, кілька незначних помилок, але загалом непоганий заїзд", — сказав Штрольц після слалому.

[ + – ] Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським. [ + – ] Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським. [ + – ] Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським. Фото: AP Photo [ + – ] Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським. [ + – ] Австрійський гірськолижник Йоганнес Штрольц, який нещодавно працював поліцейським.

За словами спортсмена, головне, чому він навчився — це більше довіряти самому собі, коли доводилося самотужки готуватися до сезону.

"Поговорю з тренерами австрійської команди, складемо хороший план на майбутній сезон, і я подивлюся, скільки часу залишиться на роботу в поліції", — жартував слаломіст після заїзду.

Минулого тижня 29-річний Штрольц, попри всі прогнози, став володарем золота в суперкомбінації.

Аналогічне досягнення на Олімпіаді вдавалося його батькові Губерту Штрольцу 34 роки тому на Олімпійських іграх Калгарі-1988.

Раніше Фокус повідомляв, що на пекінській Олімпіаді фінський фристайліст зніс телеоператора під час катання у дисципліні хафпайп. Коментатори назвали інцидент, що стався, прикладом того, наскільки небезпечний лижний фристайл. Проте, постраждалому оператору вдалося відзняти хороший кадр.