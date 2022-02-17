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Спорт Олимпиада-2022

7 месяцев назад он работал в полиции. Австрийский горнолыжник выиграл золото и серебро Олимпиады-2022

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Австрийский горнолыжник, Йоханнес Штрольц
Фото: AP Photo | Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, работавший в полиции.

Обладатель двух медалей на Играх в Пекине хочет составить план на сезон, чтобы посмотреть, сколько времени теперь останется на работу в полиции.

Семь месяцев назад австрийская горнолыжная команда отказалась от 29-летнего Йоханнеса Штрольца, и ему пришлось осваивать новую профессию — полицейского. Но сейчас он уже двукратный призер Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает CNN.

В среду, 16 февраля, француз Клеман Ноэль стал победителем Олимпиады в слаломе, австриец же занял второе место.

"Результат очень хороший сегодня. Первый заезд был очень хорошим, несколько незначительных ошибок, но в целом неплохой заезд", — сказал Штрольц после слалома.

Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским.
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским.
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским.
Фото: AP Photo
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским.
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским.
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, олимпиада 2022

По словам спортсмена, главное, чему он научился — это больше доверять самому себе, когда приходилось в одиночку готовиться к сезону.

"Поговорю с тренерами австрийской команды, составим хороший план на предстоящий сезон, и я посмотрю, сколько времени останется на работу в полиции", — шутил слаломист после заезда.

На прошлой неделе 29-летний Штрольц, вопреки всем прогнозам, стал обладателем золота в суперкомбинации.

Аналогичное достижение на Олимпиаде удавалось и его отцу Хуберту Штрольцу 34 года назад на Олимпийских играх Калгари-1988.

Ранее Фокус сообщал, что на пекинской Олимпиаде финский фристайлист снес телеоператора во время катания в дисциплине хафпайп. Комментаторы назвали произошедший инцидент примером того, насколько опасен лыжный фристайл. Однако, пострадавшему оператору удалось отснять хороший кадр.