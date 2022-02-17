7 месяцев назад он работал в полиции. Австрийский горнолыжник выиграл золото и серебро Олимпиады-2022

Обладатель двух медалей на Играх в Пекине хочет составить план на сезон, чтобы посмотреть, сколько времени теперь останется на работу в полиции.

Семь месяцев назад австрийская горнолыжная команда отказалась от 29-летнего Йоханнеса Штрольца, и ему пришлось осваивать новую профессию — полицейского. Но сейчас он уже двукратный призер Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает CNN.

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В среду, 16 февраля, француз Клеман Ноэль стал победителем Олимпиады в слаломе, австриец же занял второе место.

"Результат очень хороший сегодня. Первый заезд был очень хорошим, несколько незначительных ошибок, но в целом неплохой заезд", — сказал Штрольц после слалома.

[ + – ] Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским. [ + – ] Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским. [ + – ] Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским. Фото: AP Photo [ + – ] Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским. [ + – ] Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц, который недавно работал полицейским.

По словам спортсмена, главное, чему он научился — это больше доверять самому себе, когда приходилось в одиночку готовиться к сезону.

"Поговорю с тренерами австрийской команды, составим хороший план на предстоящий сезон, и я посмотрю, сколько времени останется на работу в полиции", — шутил слаломист после заезда.

На прошлой неделе 29-летний Штрольц, вопреки всем прогнозам, стал обладателем золота в суперкомбинации.

Аналогичное достижение на Олимпиаде удавалось и его отцу Хуберту Штрольцу 34 года назад на Олимпийских играх Калгари-1988.

Ранее Фокус сообщал, что на пекинской Олимпиаде финский фристайлист снес телеоператора во время катания в дисциплине хафпайп. Комментаторы назвали произошедший инцидент примером того, насколько опасен лыжный фристайл. Однако, пострадавшему оператору удалось отснять хороший кадр.