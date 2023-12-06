Протистояння Audi та Lancia: опубліковано перший трейлер фільму "Великі перегони" (відео)

Історія протистояння Audi та Lancia в Чемпіонаті світу з ралі є однією з найбільш культових серед шанувальників автоспорту. Ця історія про аутсайдера і великого автовиробника.

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В інтернеті з'явився перший трейлер нового художнього фільму про перегони — "Великі перегони: Audi проти Lancia". Стрічка присвячена одному з найбільш культових протистоянь в історії автоспорту. Відео опублікували на YouTube-каналі HanWay Films.

У 1983 році відбувся одинадцятий сезон Чемпіонату світу з ралі. Це змагання запам'яталося протистоянням виробників Audi та Lancia, які виступали на рівних до самого фіналу перегонів.

Команда Lancia Martini Racing була аутсайдером у перегонах ралі початку 1980-х, тоді як Audi Sport завойовувала перемоги завдяки повнопривідному боліду Quattro. До нового сезону було створено середньомоторний спорткар Lancia Rally 037, який став серйозним конкурентом для німецької моделі.

Спроба Lancia перемогти Audi в ралі здавалася божевільною, але в італійської команди було заховано безліч "тузів у рукаві". Деякі з них виявилися занадто небезпечними для перегонників.

Сюжет фільму зосередиться на босах команд Audi Sport і Martini Racing, яких зіграють Даніель Брюль і Ріккардо Скамарчо. Крім цього, у стрічці будуть представлені легенди автоспорту — Вальтер Рьорль, Стіг Блумквіст і Мішель Мутон.

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Прем'єра "Великі перегони: Audi проти Lancia" запланована на 2024 рік. Поки невідомо, чи відбудеться показ фільму в українських кінотеатрах.

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