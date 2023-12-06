Противостояние Audi и Lancia: опубликован первый трейлер фильма "Большая гонка" (видео)

История противостояния Audi и Lancia в Чемпионате мира по ралли является одной из самых культовых среди поклонников автоспорта. Эта история про аутсайдера и крупного автопроизводителя.

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В интернете появился первый трейлер нового художественного фильма про гонки — "Большая гонка: Audi против Lancia". Лента посвящена одному из самых культовых противостояний в истории автоспорта. Видео опубликовали на YouTube-канале HanWay Films.

В 1983 году состоялся одиннадцатый сезон Чемпионата мира по ралли. Это соревнование запомнилось противостоянием производителей Audi и Lancia, которые выступали на равных до самого финала гонок.

Команда Lancia Martini Racing являлась аутсайдером в гонках ралли начала 1980-х, в то время как Audi Sport завоевывала победы благодаря полноприводному болиду Quattro. К новому сезону был создан среднемоторный спорткар Lancia Rally 037, который стал серьезным конкурентом для немецкой модели.

Попытка Lancia победить Audi в ралли казалась безумной, но у итальянской команды было спрятано множество "тузов в рукаве". Некоторые из них оказались слишком опасны для гонщиков.

Сюжет фильма сосредоточится на боссах команд Audi Sport и Martini Racing, которых сыграют Даниэль Брюль и Риккардо Скамарчо. Помимо этого в ленте будут представлены легенды автоспорта — Вальтер Рерль, Стиг Блумквист и Мишель Мутон.

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Премьера "Большая гонка: Audi против Lancia" запланирована на 2024 год. Пока неизвестно, состоится ли показ фильма в украинских кинотеатрах.

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