Перший допінг Пекіна: гірськолижника усунули від Олімпіади-2022

Іран втратив одного зі своїх двох олімпійців, які мали представляти країну на пекінській Олімпіаді.

На Олімпіаді-2022 у Пекіні зафіксовано перший позитивний допінг-тест. Іранський гірськолижник Хуссейн Савех-Шемшакі, який ніс прапор своєї країни та мав брати участь у вже третій Олімпіаді, склав позитивний допінг-тест. У його крові виявили сліди анаболічних стероїдів. Про це повідомляє ITA.

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Згідно із заявою Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA), Шемшакі може подати апеляцію до Арбітражного спортивного суду та запросити аналіз проби Б.

[ + – ] Іранський гірськолижник Хуссейн Савех-Шемшакі [ + – ] Іранський гірськолижник Хуссейн Савех-Шемшакі

Повідомляється, що спортсмена поінформували про те, що сталося, і тимчасово усунули від участі в змаганнях відповідно до встановлених антидопінгових правил.

"Це означає, що зараз для спортсмена заборонено будь-яку активність під час Олімпіади в Пекіні 2022. Він не може брати участь у змаганнях, тренуваннях і тренувати інших олімпійців", — йдеться в заяві ITA.

Шемшакі виступав у слаломі на Олімпіаді у Ванкувері та чотири роки тому в Сочі, де він також ніс прапор Ірану.

На пекінській Олімпіаді Іран представляють лише два олімпійці — гірськолижники Хуссейн Савех-Шемшакі й Атефех Ахмаді.

Нагадаємо, що японську стрибунку з трампліну дискваліфікували за великий комбінезон. Екіпірування було лише на два сантиметри ширше в стегнах, що покращувало аеродинаміку. Сарі Таканасі, яка має рекордну 61 перемогу на Кубку світу, довелося за це вибачитися.

Раніше Фокус повідомляв, що олімпійська збірна Росії може залишитися без золотої медалі Олімпіади, тому що допінг-проба 15-річної фігуристки Каміли Валієвої виявилася позитивною. Валієву не може бути офіційно визнано винною в порушенні антидопінгових правил.

Проте, за правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу, Валієва вважається "захищеною особою" як спортсменка молодша 16 років.