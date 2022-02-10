Первый допинг Пекина: горнолыжника отстранили от Олимпиады-2022

Иран потерял одного из своих двух олимпийцев, которые должны были представлять страну на пекинской Олимпиаде.

На Олимпиаде-2022 в Пекине зафиксирован первый положительный допинг-тест. Иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки, который нес знамя своей страны и должен был участвовать в своей уже третьей Олимпиаде, сдал положительный допинг-тест. В его крови обнаружили следы анаболических стероидов. Об этом сообщает ITA.

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Согласно заявлению Международного агентства допинг-тестирования (ITA), Шемшаки может подать апелляцию в Арбитражный спортивный суд и запросить анализ пробы Б.

[ + – ] Иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки [ + – ] Иранский горнолыжник Хуссейн Савех-Шемшаки

Сообщается, что спортсмена проинформировали о произошедшем и временно отстранили от участия в соревнованиях, в соответствии с установленными антидопинговыми правилами.

"Это означает, что сейчас для спортсмена запрещена любая активность во время Олимпиады в Пекине 2022. Он не может участвовать соревнованиях, тренировках и тренировать других олимпийцев", — говорится в заявлении ITA.

Шемшаки выступал в слаломе на Олимпиаде в Ванкувере и четыре года назад в Сочи, где он также нес знамя Ирана.

На пекинской Олимпиаде Иран представляют только два олимпийца — горнолыжники Хуссейн Савех-Шемшаки и Атефех Ахмади.

Напомним, что японскую прыгунью с трамплина дисквалифицировали за большой комбинезон. Экипировка была всего лишь на два сантиметра шире в бедрах, чем улучшала аэродинамику. Саре Таканаси, у которой рекордная 61 победа на Кубке мира, пришлось за это извиниться.

Ранее Фокус сообщал, что олимпийская сборная России может остаться без золотой медали Олимпиады, потому что допинг-проба 15-летней фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной. Валиева не может быть официально признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

Однако, по правилам Всемирного антидопингового кодекса, Валиева считается "защищенным лицом" как спортсменка младше 16 лет.