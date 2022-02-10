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Спорт Олимпиада-2022

"Улучшила аэродинамику". Летающую лыжницу из Японии дисквалифицировали на Олимпиаде за комбинезон "на вырост"

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Прыгунья с трамплина, Сара Таканаси, японка
Фото: Вики | Прыгунья с трамплина Сара Таканаси

Причиной дисквалификации стало то, что экипировка Сары Таканаси была на два сантиметра шире в районе бедра.

Прыгунья с трамплина Сара Таканаси принесла извинения после того, как ее дисквалифицировали за нарушение правил, регулирующих размеры экипировки для прыгунов с трамплина. Об этом сообщает CNN.

Спортсменка из Японии оказалась среди пяти других летающих лыжниц, которых 7 февраля отстранили от командных соревнований за то, что размеры их комбинезонов были больше допустимых. В числе прочих были дисквалифицированы олимпийцы из Норвегии, Австрии и Германии.

Отстранение этих сборных от командных соревнований сыграло на руку Словении, ROC (аббревиатура, под которой выступает Россия) и аутсайдеру — Канаде, которые в таком же порядке поднялись на пьедестале почета.

Прыжок на 103 метра 25-летней японки казался многообещающим началом для сборной этой страны в смешанных командных соревнованиях, которые дебютировали на этой Олимпиаде.

Сара Таканаси, японка,
Сара Таканаси
Сара Таканаси, японка,
Сара Таканаси
Сара Таканаси, японка,
Сара Таканаси
Сара Таканаси, японка,
Сара Таканаси
Сара Таканаси, японка,
Сара Таканаси, японка,
Сара Таканаси, японка,
Сара Таканаси, японка,

"Очень жаль, что японскую команду лишили возможности выиграть медаль, — написала Таканаси в Instagram. — Моя дисквалификация затронула всех. Но даже если я принесу извинения, медаль все равно не вернуть".

За что дисквалифицировали?

Спортсменов дисквалификации за размер комбинезонов — они были большего, чем нужно, размера, и предоставляли спортсменам конкурентное преимущество в плане аэродинамики, — отмечается в заявлении Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Согласно рекомендациям ФИС, спортсмены могут участвовать в соревнованиях под эгидой федерации только в экипировке, соответствующей утвержденным правилам, а ответственность за выбор экипировки лежит на самом спортсмене.

Сообщается, что в случае Таканаси причиной для дисквалификации послужило то, что ее комбинезон оказался всего лишь на два сантиметра шире в районе бедра.

Сара Таканаси на недавних соревнованиях в Словении.

Мнение других олимпийцев

Японская прыгунья, у которой рекордная 61 победа на Кубке мира, извинилась, а вот немка Катарина Альтаус выступила с резкой критикой решения ФИС.

"Мы очень рассчитывали на наше второе соревнование (среди женщин) на Олимпиаде в Пекине. ФИС разрушила наши планы — они уничтожили женские соревнования по прыжкам с трамплина. За все 11 лет выступлений мою экипировку всегда проверяли, не было ни одной дисквалификации. И я знаю, что мой комбинезон соответствует всем правилам".

Напомним, что 18-летняя лыжница и модель Эйлин Гу выиграла золото на Олимпиаде, чем на время обрушила китайский интернет.

Популярная соцсеть некоторое время работала со сбоями, из-за того, что множество пользователей делились сообщениями после победы своей спортсменки, которая, к слову, родилась и выросла в США.

Ранее Фокус сообщал, что Россия может потерять золотую медаль Олимпиады из-за допинга 15-летней фигуристки Валиевой. Церемонию награждения фигуристов задержали из-за юридических разбирательств, связанных с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала еще до начала Олимпиады-2022.