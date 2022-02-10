"Улучшила аэродинамику". Летающую лыжницу из Японии дисквалифицировали на Олимпиаде за комбинезон "на вырост"

Причиной дисквалификации стало то, что экипировка Сары Таканаси была на два сантиметра шире в районе бедра.

Прыгунья с трамплина Сара Таканаси принесла извинения после того, как ее дисквалифицировали за нарушение правил, регулирующих размеры экипировки для прыгунов с трамплина. Об этом сообщает CNN.

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Спортсменка из Японии оказалась среди пяти других летающих лыжниц, которых 7 февраля отстранили от командных соревнований за то, что размеры их комбинезонов были больше допустимых. В числе прочих были дисквалифицированы олимпийцы из Норвегии, Австрии и Германии.

Отстранение этих сборных от командных соревнований сыграло на руку Словении, ROC (аббревиатура, под которой выступает Россия) и аутсайдеру — Канаде, которые в таком же порядке поднялись на пьедестале почета.

Прыжок на 103 метра 25-летней японки казался многообещающим началом для сборной этой страны в смешанных командных соревнованиях, которые дебютировали на этой Олимпиаде.

[ + – ] Сара Таканаси [ + – ] Сара Таканаси [ + – ] Сара Таканаси [ + – ] Сара Таканаси

"Очень жаль, что японскую команду лишили возможности выиграть медаль, — написала Таканаси в Instagram. — Моя дисквалификация затронула всех. Но даже если я принесу извинения, медаль все равно не вернуть".

За что дисквалифицировали?

Спортсменов дисквалификации за размер комбинезонов — они были большего, чем нужно, размера, и предоставляли спортсменам конкурентное преимущество в плане аэродинамики, — отмечается в заявлении Международной федерации лыжного спорта (ФИС).

Согласно рекомендациям ФИС, спортсмены могут участвовать в соревнованиях под эгидой федерации только в экипировке, соответствующей утвержденным правилам, а ответственность за выбор экипировки лежит на самом спортсмене.

Сообщается, что в случае Таканаси причиной для дисквалификации послужило то, что ее комбинезон оказался всего лишь на два сантиметра шире в районе бедра.

[ + – ] Сара Таканаси на недавних соревнованиях в Словении.

Мнение других олимпийцев

Японская прыгунья, у которой рекордная 61 победа на Кубке мира, извинилась, а вот немка Катарина Альтаус выступила с резкой критикой решения ФИС.

"Мы очень рассчитывали на наше второе соревнование (среди женщин) на Олимпиаде в Пекине. ФИС разрушила наши планы — они уничтожили женские соревнования по прыжкам с трамплина. За все 11 лет выступлений мою экипировку всегда проверяли, не было ни одной дисквалификации. И я знаю, что мой комбинезон соответствует всем правилам".

Напомним, что 18-летняя лыжница и модель Эйлин Гу выиграла золото на Олимпиаде, чем на время обрушила китайский интернет.

Популярная соцсеть некоторое время работала со сбоями, из-за того, что множество пользователей делились сообщениями после победы своей спортсменки, которая, к слову, родилась и выросла в США.

Ранее Фокус сообщал, что Россия может потерять золотую медаль Олимпиады из-за допинга 15-летней фигуристки Валиевой. Церемонию награждения фигуристов задержали из-за юридических разбирательств, связанных с положительным допинг-тестом спортсменки, который она сдала еще до начала Олимпиады-2022.