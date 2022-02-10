"Поліпшила аеродинаміку". Літючу лижницю з Японії дискваліфікували на Олімпіаді за комбінезон "на виріст"

Причиною дискваліфікації стало те, що комбінезон Сари Таканасі виявився на два сантиметри ширшим у районі стегна.

Стрибунка з трампліна Сара Таканасі вибачилася після того, як її дискваліфікували за порушення правил, що регулюють розміри екіпіровки для стрибунів із трампліна. Про це повідомляє CNN.

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Спортсменка з Японії опинилася серед п'яти інших летючих лижниць, яких 7 лютого усунули від командних змагань за те, що розміри їхніх комбінезонів були більшими за допустимі. Серед інших були дискваліфіковані олімпійці з Норвегії, Австрії та Німеччини.

Усунення цих збірних від командних змагань зіграло на руку Словенії, ROC (абревіатура, під якою виступає Росія) та аутсайдеру — Канаді, які так само піднялися на п'єдесталі пошани.

Стрибок на 103 метри 25-річної японки здавався перспективним початком для збірної цієї країни в змішаних командних змаганнях, які дебютували на цій Олімпіаді.

[ + – ] Сара Таканасі [ + – ] Сара Таканасі [ + – ] Сара Таканасі [ + – ] Сара Таканасі

"Дуже шкода, що японську команду позбавили можливості виграти медаль, — написала Таканасі в Instagram. — Моя дискваліфікація торкнулася всіх. Але навіть якщо я вибачуся, медаль усе одно не повернути".

За що дискваліфікували?

Спортсменів дискваліфікували за розмір комбінезонів — вони були більшого, ніж потрібно, розміру, і надавали спортсменам конкурентну перевагу щодо аеродинаміки, — наголошується в заяві Міжнародної федерації лижного спорту (ФІС).

Згідно з рекомендаціями ФІС, спортсмени можуть брати участь у змаганнях під егідою федерації тільки в екіпіруванні, що відповідає затвердженим правилам, а відповідальність за вибір екіпірування лежить на самому спортсмені.

Повідомляється, що в разі Таканасі причиною для дискваліфікації стало те, що її комбінезон виявився лише на два сантиметри ширшим у районі стегна.

[ + – ] Сара Таканасі на нещодавніх змаганнях у Словенії.

Думка інших олімпійців

Японська стрибунка, яка має рекордну 61 перемогу на Кубку світу, вибачилася, а ось німкеня Катаріна Альтаус виступила з різкою критикою рішення ФІС.

"Ми дуже розраховували на наше друге змагання (серед жінок) на Олімпіаді в Пекіні. ФІС зруйнувала наші плани — вона знищила жіночі змагання зі стрибків із трампліна. За всі 11 років виступів моє екіпірування завжди перевіряли, не було жодної дискваліфікації. І я знаю, що мій комбінезон відповідає всім правилам".

Нагадаємо, що 18-річна лижниця та модель Ейлін Гу виграла золото на Олімпіаді, чим на якийсь час обрушила китайський інтернет.

Популярна соцмережа деякий час працювала зі збоями через те, що безліч користувачів ділилися повідомленнями після перемоги своєї спортсменки, яка, до речі, народилася та виросла в США.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія може втратити золоту медаль Олімпіади через допінг 15-річної фігуристки Валієвої. Церемонію нагородження фігуристів затримали через юридичні розгляди, пов'язані з позитивним допінг-тестом спортсменки, який вона здала ще до початку Олімпіади-2022.