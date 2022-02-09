Росію можуть позбавити золотої медалі Олімпіади через допінг у фігуристки Валієвої, — ЗМІ

15-річну спортсменку не допустять до змагань в особистому турнірі на Олімпіаді.

Російську фігуристку Камілу Валієву відсторонили від змагань на Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє Спорт-експрес.

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За інформацією видання, спортсменку покарають за допінг-тест, але це може статися вже після закінчення Олімпіади-2022. Але команду ОКР можуть побавити золотої медалі в жіночому командному турнірі з фігурного катання.

Як повідомляє видання Inside The Games, церемонію нагородження переможців затримали саме через юридичні розгляди, пов'язані з допінг-тестом Валієвої. Його дівчина здала ще перед Олімпіадою-2022.

Каміла Валієва лідирувала в жіночому в сольному виступі як у короткій, так і в довільній програмі. Точна природа проблеми Валієвої залишається секретом, але за даними журналістів, залучений препарат застосовувався не для підвищення працездатності, а для відпочинку. Каміла Валієва під час свого виступу змогла стати першою спортсменкою в історії Олімпійських ігор, якій вдалося вдало завершити четверний стрибок.

Ситуацію ускладнює ще й тем, що згідно з правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу, Валієва є "захищеною особою". Тобто як "спортсменка, яка на момент порушення антидопінгових правил не досягла шістнадцятирічного віку", Валієву не можуть офіційно визнати винною в порушенні антидопінгових правил.

Якщо визнають провину Валієвої, її покарання може бути менш жорстким, ніж для дорослих спортсменів.

Раніше Фокус розповідав про причини затримки церемонії нагородження призерів командної першості з фігурного катання.

Зимові Олімпійські Ігри проходять в Пекіні з 4 по 20 лютого. Загальний медальний залік Олімпіади-2022 очолює команда Норвегії, спортсмени з якої виграли 10 нагород, 4 з них — золоті.