Допінг-скандал на Олімпіаді. Російські фігуристи можуть позбутися "золота"

Церемонію нагородження призерів командної першості з фігурного катання відклали: є підозра, що в одного з російських фігуристів допінг-тест виявився позитивним.

Команда Олімпійського комітету Росії (ОКР) із фігурного катання може втратити золоту медаль у командній першості Олімпійських ігор у Пекіні через юридичну проблему, пов'язану з допінг-тестом одного зі спортсменів. Про це повідомляє Inside the Games.

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[ + – ] Російські фігуристи можуть втратити золоту медаль, якщо інформація про допінг підтвердиться

Напередодні, 8 лютого, мало відбутися нагородження призерів командної першості з фігурного катання, проте його перенесли через передбачуваний позитивний допінг-тест одного з російських фігуристів.

Інформацію про проблему підтвердив представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс. За його словами, до проблеми залучено керівництво команди ОКР, яке наразі веде консультації з представниками МОК.

"У цю справу залучені спортсмени, які виграли медалі. Усі роблять усе можливе, щоб ситуація вирішилася якнайшвидше. Вона вимагає консультації з Міжнародним олімпійським комітетом… Але проблема існує", — повідомив Адамс, додавши при цьому, що через "юридичні наслідки" він не може сказати більше.

Скандал підігрівається тим, що частина російських фігуристів сьогодні (9 лютого) не вийшла на тренування, особливо підозріла відсутність Марка Кондратюка, який має завтра виступати з довільною програмою.

Тренерка з фігурного катання Тамара Москвіна пояснила кореспондентові видання "Чемпіонат", чому її підопічні, серед яких і Кондратюк, не вийшли на лід.

"Нічого не знаю, крім того, що обидві мої пари сьогодні не виходили на лід, тому що в них вихідний. Це було заплановано. Решту треба дізнаватися в офіційних джерелах", — відповіла Москвіна.

Реакція російської сторони

Офіційні представники Федерації фігурного катання Росії поки що не коментують інцидент, проте кілька відомих осіб висловили свою думку щодо цього питання.

Зокрема заслужений тренер Росії з фігурного катання Олексій Мішин, коментуючи ситуацію сказав, що, можливо, йдеться про провокацію, але якщо інформація про позитивний допінг-тест підтвердиться, то це загрожує серйозними неприємностями.

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна вважає, що поки що не варто робити передчасних висновків.

"Якщо це підтвердиться, то це кошмар. Поки що це нагнітання обстановки", — сказала вона.

Нагадаємо, що 7 лютого хокейний матч між жіночими командами збірної Канади й ОКР мало не зірвався через відсутність результатів тестів на коронавірус у російських спортсменок. Канадська збірна відмовилася виходити на лід, проте матч усе ж таки відбувся — хокеїстки обох команд змагалися в захисних масках.

Напередодні Олімпійських ігор тренера чоловічої української збірної з біатлону Юрія Санітру помістили на ізоляцію в олімпійському селі після позитивного результату ПЛР-тесту на коронавірус.