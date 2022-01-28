Тренера збірної України з біатлону ізолювали на Олімпіаді в Пекіні

Українського фахівця помістили на самоізоляцію в олімпійське село після того, як його ПЛР-тест на коронавірус показав позитивний результат.

Тренера чоловічої української збірної з біатлону Юрая Санітру помістили на ізоляцію в олімпійському селі після позитивного результату ПЛР-тесту на коронавірус, повідомляє "Український біатлон".

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Відомо, що 59-річний тренер чоловічої збірної України з біатлону після прибуття на Олімпійські ігри здав в аеропорту Пекіна тест на коронавірус. Через деякий час ПЛР-тест показав позитивний результат. Після цього словак здав іще один аналіз, що підтвердив зараження COVID-19.

Тепер наставник українських біатлоністів перебуватиме на самоізоляції і тому не зможе безпосередньо керувати збірною під час змагань. Єдине, що може в цій ситуації Санітра, — консультувати наших спортсменів за допомогою засобів зв'язку. Вийти із самоізоляції тренер зможе лише після двох негативних ПЛР-тестів.

Зазначимо, що команда українських біатлоністів складається із 23 осіб, 10 із них спортсмени. До складу команди входять ще 4 тренери: Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко й Ігор Ященко. Як повідомляє "Суспільне. Спорт", ПЛР-тести решти членів української команди показали негативний результат.

Це перший випадок позитивного результату тесту на коронавірус, виявлений у делегації збірної України, яка прибула на Олімпіаду до Пекіна.

Раніше повідомлялося, що Національний Олімпійський Комітет затвердив склад збірної, який поїде на Олімпійські ігри в Пекіні. На змаганнях Україну представлятимуть 45 спортсменів.

Китайські організатори Олімпійських ігор у Пекіні попросили великі гроші від української сторони за проведення ПЛР-тесту. За словами українських спортсменів, організатори хочуть перевірити інвентар бобслеїстів, який перебуває в контейнері.