Олімпіада в Пекіні. Китай вимагає великих грошей в української команди за ПЛР-тест

Організатори Олімпіади хочуть взяти мазок у інвентарю, який прибув до столиці Китаю в контейнері.

Організатори олімпіади в Пекіні запросили велику суму грошей в української команди з бобслею за проведення ПЛР-тесту. Про нову проблему, з якою зіткнулися наші спортсмени в Китаї, розповів скелетоніст Владислав Гераскевич.

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За його словами, китайські організатори запросили величезні гроші за те, щоб провести ПЛР-тест боб-саней, на яких змагатиметься Ліда Гунько, а також всіх речей, що перебувають у контейнері. Тільки після того, як інвентар протестують і зроблять дезинфекцію, ним можна буде скористатися на змаганнях.

"Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР тестування боб-саней і всіх речей, що перебувають у контейнері, в якому все це прибуло до Китаю. Як Ви думаєте, звідки братимуть мазок?" — запитує Гераскевич.

Можливо, організатори гранично серйозно ставляться до проблеми коронавірусу на Олімпіаді, оскільки тести в спортсменів, імовірно, братимуть щодня. Як повідомив срібний призер Сочі лижник Олександр Безсмертних, багато спортсменів відчувають невпевненість через ситуацію в Пекіні.

"Усі сидимо на пороховій бочці. Сьогодні готуєшся, а завтра в тебе або в когось із команди позитивний ПЛР-тест — і до побачення, Олімпіадо", — каже спортсмен.

За його словами, він не бачить сенсу в проведенні змагань, коли половина команди може опинитися поза межами турніру. У такій ситуації, на думку спортсмена, змагання перетворяться на лотерею — хто буде з негативним тестом, той переможе.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до спортсменів української збірної, у якому побажав їм перемог. Глава держави порадив олімпійцям добре харчуватися, носити шапку та хоча б зрідка дзвонити батькам.

Національний Олімпійський Комітет затвердив склад на Олімпійські Ігри в Пекіні. Україну на Олімпіаді представлятимуть 45 спортсменів.