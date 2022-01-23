"Добре харчуйтесь і носіть шапку": Зеленський записав напуття українським олімпійцям

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до спортсменів збірної, які відлітають на зимову Олімпіаду до Китаю, наголосивши, що звертається до наших олімпійців "як до рідних".

Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram відеозвернення до олімпійської збірної України, яка сьогодні, 23 січня, відлітає до Пекіна, щоб взяти участь у 24-х зимових Олімпійських іграх.

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[ + – ] Президент України побажав успіху нашій збірній на зимових Олімпійських іграх 2022 у Пекіні Фото: Скриншот

"Шановний народ України! Сьогодні ми проводжаємо нашу Олімпійську збірну на 24-ті зимові Олімпійські ігри в Китай. Шановна збірна, знайте, що за вас вболіватимуть лише рідні, тільки близькі люди, значить — лише ваша сім'я. Але не забувайте, що ваша сім'я – це не тільки ваші батьки, дай їм все Боже здоров'я, ваші чоловіки та дружини, діти... Кожен українець – це одна збірна, одна сім'я під назвою Україна, тож на правах родича хочу вам побажати: не хворійте, добре харчуйтесь, надягайте шапку і обов'язково перемагайте, і хоча б іноді дзвоніть батькам. Вас проводить холодна зима, але дуже тепла Україна!" — сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

[ + – ] Володимир Зеленський: "Вас проводить холодну зиму, але дуже тепла Україна!"

Фокус уже писав про те, кого НОК України відібрав до складу збірної на зимові Олімпійські ігри-2022. Україну у Пекіні представлятимуть 45 спортсменів.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 22 лютого 2022 року. Вперше в історії те саме місто приймає і літні, і зимові Олімпійські ігри. Літня Олімпіада у Китаї відбулася у 2008 році.

Також нагадуємо, що збірна США буде представлена незвичайним фігуристом на Олімпіаді у Пекіні. Це буде перший небінарний спортсмен.