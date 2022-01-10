Перший небінарний. Збірна США буде представлена незвичайним фігуристом на Олімпіаді в Пекіні

Американський спортсмен Тімоті ЛеДюк також є відкритим геєм.

Збірна США з фігурного катання буде представлена на найближчих Олімпійських іграх у Пекіні першим небінарним спортсменом, повідомляє видання NBC.

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Нові національні чемпіони Ешлі Кейн-Гріббл і Тімоті ЛеДюк були включені до складу олімпійської збірної США в неділю вранці.

Разом із парою Алекса Кнайрім/Брендон Фрейзер вони стали найвіковішою олімпійською збірною США з фігурного катання за 90 років. Середній вік усіх учасників становить 29,6 років.

31-річний ЛеДюк став першим відкритим геєм-спортсменом, який виграв золото в парних змаганнях США в 2019 році. При цьому цього року ЛеДюк став першим публічно виступаючим небінарним спортсменом, який виграв чемпіонат США з будь-якої дисципліни.

У США вирішили повернутись до практики делегації двох олімпійських парних команд на Зимові Олімпійські ігри. На попередній Олімпіаді у 2018 році, у Пхенчхані, у фінал Ігор кваліфікувалася лише одна пара – Алекса Кнайрім і її чоловік Кріс.

Небінарність — це процес самоідентифікації, коли людина не відносить себе ні до чоловічої, ні до жіночої статі.

Раніше Фокус розповідав про виступ першого спортсмена-трансгендера на Олімпійських іграх. Перша штангістка-трансгендерка в історії Олімпійських ігор новозеландка Лорель Габбард не виконала жодної успішної спроби в ривку у ваговій категорії до 87 кг.

На початку грудня в США оголосили про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні. Причиною такого рішення в Білому домі назвали політику геноциду, яку проводить влада Китаю стосовно етнічних меншин у західних провінціях.