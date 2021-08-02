Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ (відео)

Представниця Нової Зеландії не зуміла завершити успішно жодної зі своїх спроб на Олімпіаді.

Перша штангістка-трансгендерка в історії Олімпійських ігор новозеландка Лорел Габбард провально завершила свій виступ на турнірі, повідомляє Sky Sports.

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Габбард не зуміла виконати жодної успішної спроби в ривку у вазі понад 87 кг.

Спочатку Габбард у першій спробі не зуміла взяти вагу 120 кг, а потім двічі у неї не вийшло підняти 125 кг. Спортсменка була змушена завершити свої виступи достроково, оскільки не мала шансів на хороший результат.

Раніше Фокус розповідав, що на Олімпіаді в Токіо вперше виступить важкоатлетка-трансгендерка.

Важкоатлетка-трансгендерка з Нової Зеландії Лорел Габбард вперше в історії виступила на Олімпійських іграх. Це стало можливим після затвердження Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) нової системи кваліфікації, яка дозволяє трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях.

У свої 43 роки вона стала найстаршою важкоатлеткою в Токіо-2020.

Ще три роки тому Габбард побоювалася, що її кар'єра закінчилася через серйозну травму ліктя, отриманої на Іграх Співдружності 2018 у Голд-Кості, Австралія.

Габбард зробила операцію зі зміни статі в 2013 році. Нові правила МОК дозволяють трансгендерам брати участь в жіночих змаганнях за умови, що їхній рівень тестостерону буде нижче 10 наномоль на літр протягом як мінімум року до першого змагання.

За інформацією Reuters, федерація важкої атлетики Австралії намагалася перешкодити Габбард брати участь в іграх співдружності 2018 року, але організатори все ж відстояли її кандидатуру.

Нагадаємо, в США 42-річний професійний рестлер і суперзірка World Wrestling Entertainment Гебріель Тафт, який виступає під ніком Тайлер Рекс, заявив про зміну статі, і тепер його звуть Геббі.