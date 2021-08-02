Первый трансгендер в истории Олимпиады провалил свое выступление (видео)

Представительница Новой Зеландии не сумела завершить успешно ни одной из своих попыток на Олимпиаде.

Первая штангистка-трансгендер в истории Олимпийских игр новозеландка Лорель Хаббард провально завершила свое выступление на турнире, сообщает Sky Sports.

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Хаббард не сумела выполнить ни одной успешной попытке в рывке в весе свыше 87 кг.

Сначала Хаббард в первой попытке не сумела взять вес в 120 кг, а потом дважды у нее не получилось поднять 125 кг. Спортсменка была вынуждена завершить свои выступления досрочно, поскольку не имела шансов на хороший результат.

Ранее Фокус рассказывал, что на Олимпиаде в Токио впервые выступит тяжелоатлетка-трансгендер.

Тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард впервые в истории выступила на Олимпийских играх. Это стало возможным после утверждения Международным олимпийским комитетом (МОК) новой системы квалификации, разрешающей трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.

В свои 43 года она стала самым возрастным тяжелоатлетом в Токио-2020.

Еще три года назад Хаббард опасалась, что ее карьера закончилась из-за серьезной травмы локтя, полученной на Играх Содружества 2018 в Голд-Косте, Австралия.

Хаббард сделала операцию по смене пола в 2013 году. Новые правила МОК разрешают трансгендерам участвовать в женских соревнованиях при условии, что их уровень тестостерона будет ниже 10 наномоль на литр в течение как минимум года до первого состязания.

По информации Reuters, федерация тяжелой атлетики Австралии пыталась помешать Хаббард участвовать в играх содружества 2018 года, но организаторы все же отстояли ее кандидатуру.

Напомним, в США 42-летний профессиональный рестлер и суперзвезда World Wrestling Entertainment Гэбриэль Тафт, выступающий под ником Тайлер Рекс, заявил о смене пола, и теперь его зовут Гэбби.