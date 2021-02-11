Профессиональный рестлер из США сменил пол и стал женщиной (фото, видео)

Жена спортсмена поддержала его и помогла ему во время трансформации.

42-летний профессиональный рестлер и суперзвезда World Wrestling Entertainment Гэбриэль Тафт, выступающий под ником Тайлер Рекс, заявил о смене пола, и теперь его зовут Гэбби.

23 августа 2012 года он объявил об уходе из WWE и завершении карьеры рестлера, поскольку хотел больше времени проводить с семьёй. Свою историю о трансформации спортсмен ростом 191 см и весом 113 кг начал рассказывать подписчикам в Instagram более трех месяцев назад.

Сначала он оставил пост, в котором завуалировано намекнул на то, что в его жизни есть другая сторона, которую могут не понять близкие и друзья. Поэтому под давлением общественного мнения и предрассудков эта сторона погружается все глубже в бездну души.

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"Только когда вы сможете отпустить все (гордость, сомнения, страх, имущество, деньги, друзей и даже семью) обратно во Вселенную, у вас появится возможность раскрыть то, кем вы действительно должны были быть", – написал Тафт.

В конце октября прошлого года он объявил о том, что его ждут монументальные изменения, которые затянуться на 6-8 месяцев и требуют психологической подготовки и адаптации.

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13 ноября американец сообщил о том, что "смерть пришла за ним".

"Умерла часть меня, которой нужно было умереть — страх принятия и страх быть не любимым. Я взывал к вселенной и мучительно подчинялся ей, передавая эти аспекты моего человеческого опыта в ее руки… в руки смерти. Позволив этим страхам полностью и полностью умереть, родился новый прекрасный аспект моей души", – говорится в публикации.

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Тафт сообщил, что новая жизнь началась для него 5 февраля 2021 года. В этот день он опубликовал фото, на котором предстал женщиной с ярким макияжем и длинными волосами, поблагодарив всех, кто поддерживал его на пути трансформации.

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Теперь уже она заверила, что продолжит заниматься спортом, правда, это уже будут не те нагрузки, которые с 14 лет брал на себя Габриэль, чтобы достичь успеха в спорте. Кроме того, Гэбби не собирается бросать езду на байке.

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Жена Гэбриэля Присцилла, мать его маленькой дочери, поддержала супруга в его решении изменить пол, а вместе с ним – и жизнь. У пары есть фитнес-компания с приложением для преобразования тела, разума и духа мужчин и женщин с помощью видеотренировок, программ питания и мотивационных тренингов.

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"Несмотря на успехи во время и после карьеры в WWE, Гэбби все еще боролась с секретной личностью, живущей глубоко внутри нее. Это личность, которую она скрывала в громкой тишине своей души с детства. Наконец, с благословения своей любящей жены Присциллы, Гейб готов раскрыть, кто она на самом деле. Теперь известна как она: красивая, мудрая, остроумная и чудесная женщина", – описали трансформацию Гэбриэля Тафта в издании Newswire.

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Напомним, британский трансгендер Кейра Белл выиграла суд против смены пола для детей младше 16 лет. Теперь даже в случае с 18-летними молодыми людьми врачам нужно будет обращаться в суд для получения разрешения на медицинское вмешательство.