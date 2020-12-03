Британский трансгендер выиграла суд против смены пола для детей младше 16 лет

Кейра Белл сама подверглась гормональному лечению в подростковом возрасте, о чем теперь жалеет и хочет вернуться в "родной" пол

В Британии произошло заседание Королевского суда, на котором было принято решение, что дети в возрасте до 16 лет, рассматривающие возможность смены пола, вряд ли могут считаться достаточно зрелыми, для того, чтобы дать информированное согласие на назначение препаратов, блокирующих половое созревание. Данную инициативу поддержала 23-летняя Кейра Белл, которая в 16 лет сама прошла гормональную терапию. Об этом пишет The Guardian.

Теперь даже в случае с 18-летними молодыми людьми врачам нужно будет обращаться в суд для получения разрешения на медицинское вмешательство.

23-летняя Кейра Белл из города Кембридж, Великобритания, начала принимать медикаменты-блокаторы гормонов полового созревания, когда ей было 16 лет. Она в подростковом возрасте столкнулась с психологическими проблемами, у нее началась депрессия, на фоне которой развились проблемы с гендерной самоидентификацией.

[ + – ] Кейра Белл в детстве

Белл решила, что причина кроется в ее половой принадлежности и отправилась за консультацией в лондонский фонд психологического здоровья Tavistock and Portman NHS Foundation, который считается самым крупным в Англии центром, предоставляющим услуги по смене пола.

Специалисты клиники после бесед с Белли обследования пришли к выводу, что она действительно воспринимает себя как мужчину, и назначили ей гормональные блокаторы, задерживающие развитие признаков полового созревания. Их девушка принимала около года. Следующим этапом перехода стал курс мужского гормона тестостерона, из-за которого на ее теле и на лице начали расти волосы, а голос сломался и стал грубым. В 2017 году девушка пошла на первую пластическую операцию и удалила себе грудь.

Однако скоро Белл поняла, что ошиблась, остановила терапию и захотела вернуться к своему изначальному полу. "В начале процесса перехода я чувствовала себя очень оживленной и счастливой, но с годами стала ощущать всё меньшее и меньшее воодушевление. Я больше не была счастлива", — рассказала Белл.

В иске против Tavistock and Portman NHS Foundation Белл поддержала мать 15-летней девочки с аутизмом и Сьюзан Эванс, которая раньше работала психиатрической медсестрой. Женщины, объясняя свое решение, отметили, что дети, переживающие период полового созревания, "не способны должным образом понимать природу и действие гормональных блокаторов" и потом, когда они начнут принимать гормоны, которые вызовут необратимые изменения и, возможно, осознают свою ошибку, то будет уже слишком поздно.

[ + – ] Кейра Белл с адвокатом

NHS сообщили, что сейчас в клинике приостановили применение гормональных блокаторов для подростков младше 16 лет. В дальнейшем, разрешение на их применение можно будет получить только через суд.

Трое судей Королевского суда, которые приняли данное решение, отметили, что подросток до 16 лет может дать согласие на использование лекарств, предназначенных для подавления полового созревания, "только в том случае, если он или она компетентны понять суть лечения". Также пациент должен осознавать "немедленные и долгосрочные последствия лечения".

Судьи заявили, что маленьким детям будет очень трудно взвесить эту информацию и решить, давать ли согласие на использование лекарств, блокирующих половое созревание. "Маловероятно, что ребенок 13 лет и младше сможет дать согласие на прием блокаторов полового созревания, маловероятно, что подросток 14, или 15 лет может понять и осознать долгосрочные риски и последствия приема данных лекарств", — отметили судьи.

Судьи отметили, что Служба развития гендерной идентичности (GIDS) в клинике Tavistock сейчас предоставляет подобные медикаменты даже десятилетним детям: в 2019-2020 гг., пациентов таком юном возрасте было трое, возраст 95 пациентов не достигал 16 лет. Но до 2011 года блокаторы полового созревания были доступны в GIDS только для лиц в возрасте 16 лет и старше.

Однако в самой клинике Тависток заявили, что "обеспокоены" таким решением и будут обжаловать решение Королевского суда, ведь его результат "вызывает беспокойство у пациентов и их семей".

[ + – ] Семья на пороге клиники Тависток

А в благотворительном фонде транс-детей Mermaids отметили, что решение суда – это "катастрофа". "Решение потенциально опасно для молодых транс-людей по всей стране, ведь это может поднять вопросы насчет того, телесной автономии и того, кто имеет право управлять своим телом", — отметил представитель фонда Луи Асквит.

Однако Кейра Белл и прочие истцы решением суда довольны. Выступая после судебного слушания на прошлой неделе, Белл заявила, что современная система здравоохранения не дает детям возможности подумать, почему они не принимают свой физиологический пол.

"Я не верю, что дети и молодые люди могут согласиться на использование мощных и экспериментальных гормональных препаратов, как сделала когда-то я. Я считаю, что нынешняя система, созданная фондом Tavistock, неадекватна, поскольку она не позволяет исследовать эти гендерные дисфорические чувства, а также не пытается найти причины, лежащие в основе этого состояния. Необходимо срочно изменить лечение, чтобы оно не ставило молодых людей, таких как я, на долгий и мучительный путь, меняющий жизнь", — отметила Белл.