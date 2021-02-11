Професійний рестлер з США змінив стать і став жінкою (фото, відео)

Дружина спортсмена підтримала його і допомогла йому під час трансформації.

42-річний професійний рестлер і суперзірка World Wrestling Entertainment Гебріель Тафт, який виступає під ніком Тайлер Рекс, заявив про зміну статі, і тепер його звуть Геббі.

23 серпня 2012 року він оголосив про відхід з WWE і завершення кар'єри рестлера, оскільки хотів більше часу проводити з сім'єю. Свою історію про трансформацію спортсмен зростом 191 см і вагою 113 кг почав розповідати підписникам в Instagram більше трьох місяців тому.

Спочатку він залишив пост, в якому завуальовано натякнув на те, що в його житті є інша сторона, яку можуть не зрозуміти близькі і друзі. Тому під тиском громадської думки і забобонів ця сторона занурюється все глибше в безодню душі.

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"Тільки коли ви зможете відпустити все (гордість, сумніви, страх, майно, гроші, друзів і навіть сім'ю) назад у Всесвіт, у вас з'явиться можливість розкрити те, ким ви дійсно повинні були бути", — написав Тефт.

Наприкінці жовтня минулого року він оголосив про те, що його чекають монументальні зміни, які затягнутися на 6-8 місяців і вимагають психологічної підготовки і адаптації.

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13 листопада американець повідомив про те, що "смерть прийшла за ним".

"Померла частина мене, якої потрібно було померти — страх прийняття і страх не бути коханим. Я звертався до всесвіту і болісно підкорявся йому, передаючи ці аспекти мого людського досвіду в її руки... в руки смерті. Дозволивши цим страхам повністю і повністю померти, народився новий прекрасний аспект моєї душі", — йдеться в публікації.

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Тафт повідомив, що нове життя почалося для нього 5 лютого 2021 року. Цього дня він опублікував фото, на якому постав жінкою з яскравим макіяжем і довгими волоссям, подякувавши всім, хто підтримував його на шляху трансформації.

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Тепер вже вона запевнила, що продовжить займатися спортом, правда, це вже будуть не ті навантаження, які з 14 років брав на себе Габріель, щоб досягти успіху в спорті. Крім того, Геббі не збирається кидати їзду на мотоциклі.

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Дружина Гебріеля Прісцила, мати його маленької дочки, підтримала чоловіка у його рішенні змінити стать, а разом з ним — і життя. У пари є фітнес-компанія з додатком для перетворення тіла, розуму і духу чоловіків і жінок за допомогою відеотренувань, програм харчування і мотиваційних тренінгів.

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"Незважаючи на успіхи під час і після кар'єри в WWE, Геббі все ще боролася з секретною особистістю, яка живе глибоко всередині неї. Це особистість, яку вона приховувала в гучній тиші своєї душі з дитинства. Нарешті, з благословення своєї люблячої дружини Прісцилли, Гейб готовий розкрити, хто вона насправді. Тепер відома як вона: красива, мудра, дотепна і чудова жінка", — описали трансформацію Гебріеля Тафта у виданні Newswire.

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Нагадаємо, британський трансгендер Кейра Белл виграла суд проти зміни статі для дітей молодше 16 років. Тепер навіть у випадку з 18-річними молодими людьми лікарям потрібно буде звертатися в суд для отримання дозволу на медичне втручання.