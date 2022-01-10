Первый небинарный. Сборная США будет представлена необычным фигуристом на Олимпиаде в Пекине

Американский спортсмен Тимоти ЛеДюк также является открытым геем.

Сборная США по фигурному катанию будет представлена на ближайших Олимпийских играх в Пекине первым небинарным спортсменом, сообщает издание NBC.

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Новоиспеченные национальные чемпионы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти ЛеДюк были включены в состав олимпийской сборной США в воскресенье утром.

Вместе с парой Алекса Кнайрим/Брендон Фрейзер они стали самой возрастной олимпийской сборной США по фигурному катанию за 90 лет. Средний возраст всех участников составляет 29,6 лет.

31-летний ЛеДюк стал первым открытым геем-спортсменом, выигравшим золото в парных соревнованиях США в 2019 году. При этом, в нынешнем году ЛеДюк стал первым публично выступающим небинарным спортсменом, выигравшим чемпионат США в любой дисциплине.

В США решили вернуться к практике делегации двух олимпийских парных команд на Зимние Олимпийские игры. На предыдущей Олимпиаде в 2018 году, в Пхенчхане, в финал Игр квалифицировалась только одна пара — Алекса Кнайрим и ее муж Крис.

Небинарность — это процесс самоидентификации, когда человек не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

Ранее Фокус рассказывал о выступлении первого спортсмена-трансгендера на Олимпийских играх. Первая штангистка-трансгендер в истории Олимпийских игр новозеландка Лорель Хаббард не выполнила ни одной успешной попытки в рывке в весовой категории до 87 кг.

В начале декабря в США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Причиной такого решения в Белом доме назвали политику геноцида, которую проводят власти Китая по отношению к этническим меньшинствам в западных провинциях.