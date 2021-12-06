Из-за концлагерей и принудительной стерилизации уйгуров: США объявили бойкот Олимпиаде в Китае

Власти КНР, в свою очередь, высказались против решения администрации Байдена: Олимпиада не должна становиться "сценой для политических шоу".

Белый дом объявил, что официальная американская делегация не поедет на зимние Олимпийские игры в Китай. Представители США считают, что власти Китая проводят политику геноцида в отношении этнических меньшинств в своей западной провинции. Об этом сообщает ABC News.

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Дипломатический бойкот все же предусматривает участие американских спортсменов в Играх, которые стартуют в Пекине в феврале следующего года. В китайскую столицу не поедут только люди из официального руководства США.

В свою очередь, власти КНР анонсировали ответные меры и осудили решение администрации Байдена, заявив, что Олимпиада не должна становиться "сценой для политических шоу".

США объяснили свой отказ от посещения Пекина притеснениями этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Китае действуют многочисленные лагеря, где содержится больше 1 млн уйгуров. Проводятся кампании по принудительной стерилизации уйгурских женщин и представителей других мусульманских этнических групп в западной провинции страны. США называет политику властей Китая по отношению к нацменьшинствах геноцидом и преступлениями против человечности.

"Мы будем на все 100% поддерживать нашу Олимпийскую сборную из дома", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, добавив, что президентская администрация приняла правильное решение не лишать возможности участвовать в Играх спортсменов, которые тренировались и готовились к ним.

Представители США говорят, что проводят консультации со своими союзниками, но пока ни одна другая страна не объявила о подобном дипломатическом бойкоте. Однако Австралия, Канада и Великобритания также рассматривают такую возможность.

Совместные поездки на Олимпиаду спортсменов и чиновников — давняя традиция. Так, этим летом первая леди США Джилл Байден возглавляла американскую делегацию во время Олимпиады в Японии.

Ранее Фокус сообщал, что правозащитники призывали США объявить дипломатический или полный бойкот Пекинской олимпиады 2022. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, заявляла, что у официальных лиц страны не будет морального права говорить о правах человека где-либо в мире, пока они не обратят внимание на геноцид в Китае.