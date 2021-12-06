Через концтабори та примусову стерилізацію уйгурів: США оголосили бойкот Олімпіаді в Китаї

Влада КНР, зі свого боку, висловилася проти рішення адміністрації Байдена: Олімпіада не повинна ставати "сценою для політичних шоу".

Білий дім оголосив, що офіційна американська делегація не поїде на зимові Олімпійські ігри до Китаю. Представники США вважають, що влада Китаю проводить політику геноциду щодо етнічних меншин у своїй західній провінції. Про це повідомляє ABC News.

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Дипломатичний бойкот все ж таки передбачає участь американських спортсменів у Іграх, які стартують у Пекіні в лютому наступного року. До китайської столиці не поїдуть лише люди з офіційного керівництва США.

Зі свого боку, влада КНР анонсувала заходи у відповідь і засудила рішення адміністрації Байдена, заявивши, що Олімпіада не повинна ставати "сценою для політичних шоу".

США пояснили свою відмову від відвідування Пекіна утисками етнічних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. У Китаї діють численні табори, де міститься понад 1 млн уйгурів. Проводяться кампанії із примусової стерилізації уйгурських жінок та представників інших мусульманських етнічних груп у західній провінції країни. США називає політику влади Китаю стосовно нацменшин геноцидом і злочинами проти людяності.

"Ми на всі 100% підтримуватимемо нашу Олімпійську збірну з дому", — заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, додавши, що президентська адміністрація прийняла правильне рішення не позбавляти можливості брати участь у Іграх спортсменів, які тренувалися і готувалися до них.

Представники США кажуть, що проводять консультації зі своїми союзниками, але поки що жодна інша країна не оголосила про такий дипломатичний бойкот. Однак Австралія, Канада та Великобританія також розглядають таку можливість.

Спільні поїздки на Олімпіаду спортсменів та чиновників – давня традиція. Так, цього літа перша леді США Джилл Байден очолювала американську делегацію під час Олімпіади в Японії.

Раніше Фокус повідомляв, що правозахисники закликали США оголосити дипломатичний або повний бойкот Пекінської олімпіади 2022 року. Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, заявляла, що у офіційних осіб країни не буде морального права говорити про права людини десь у світі, поки вони не звернуть увагу на геноцид у Китаї.