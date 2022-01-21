Чотири олімпійські чемпіони. НОК України оголосив склад на зимові Олімпійські ігри
Україну у Пекіні представлятимуть 45 спортсменів.
Національний Олімпійський Комітет України оголосив затверджений склад на Олімпійські Ігри у Пекіні, повідомляється на офіційному сайті відомства.
У столиці Китаю нашу країну представлятиме 45 спортсменів — це на 12 більше, ніж на попередніх іграх у Пхенчхані у 2018 році.
Вперше в історії зимових Олімпіад Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фрістайлу (акробатика) та у жіночому бобслеї (монобоб).
Також до складу олімпійської збірної повернулися представники шорт-треку, які отримали дві олімпійські ліцензії, та фігуристи у командних змаганнях.
Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на Іграх у Ванкувері у 2010 році, а через 12 років у Пекіні Україну представлятимуть троє спортсменів.
Також виросло українське представництво у фрістайлі: якщо на минулих Олімпійських іграх у цьому виді спорту Україна була представлена двома спортсменами, то тепер їхня кількість збільшилася до п'яти.
У поточному складі Олімпійської збірної одразу четверо чемпіонів минулих років: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фрістайліст Олександр Абраменко.
До складу делегації на прохання національних федерацій увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів та 7 представників технічного персоналу.
Склад збірної України на Зимові Олімпійські ігри-2022.
Біатлон
Чоловіки
- Антон Дудченко
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Артем Тищенко
- Богдан Цимбал
Жінки
- Юлія Джима
- Олена Білосюк
- Дарія Блашко
- Валентина Семеренко
- Ірина Петренко
Резерв
- Анастасія Меркушина
- Тарас Лесюк
Лижні гонки
Чоловіки
- Олексій Красовський
- Руслан Перехода
Жінки
- Марина Анцибор
- Валентина Камінська
- Юлія Кроль
- Вікторія Олех
- Дар'я Рубльова
Резерв
- Віктор Драгун
Лижне двоборство
- Дмитро Мазурчук
Резерв
- Віктор Пасічник
Сноубординг
- Анна Марія Данча
Стрибки на лижах з трампліну
- Віталій Калініченко
- Євген Марусяк
- Антон Корчук
Фрістайл
Чоловіки
- Олександр Абраменко
- Дмитро Котовський
- Олександр Окипнюк
Жінки
- Анастасія Новосад
- Ольга Полюк
Бобслей
- Лідія Гунько
Гірськолижний спорт
Чоловіки
- Іван Ковбаснюк
Жінки
- Анастасія Шепеленко
Санний спорт
Чоловіки
- Антон Дукач
- Андрій Лисецький
- Андрій Мандзик
- Ігор Стахів
Жінки
- Олена Стецьків
- Юліана Туницька
Скелетон
- Владислав Гераскевич
Фігурне катання
Чоловіки
- Артем Даренський
- Максим Нікітін
- Іван Шмуратко
Жінки
- Софія Голіченкова
- Олександра Назарова
- Анастасія Шаботова
Шорт-трек
Чоловіки
- Олег Гандей
Жінки
- Уляна Дуброва
Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться в столиці Китаю Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.