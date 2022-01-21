Чотири олімпійські чемпіони. НОК України оголосив склад на зимові Олімпійські ігри

Україну у Пекіні представлятимуть 45 спортсменів.

Національний Олімпійський Комітет України оголосив затверджений склад на Олімпійські Ігри у Пекіні, повідомляється на офіційному сайті відомства.

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У столиці Китаю нашу країну представлятиме 45 спортсменів — це на 12 більше, ніж на попередніх іграх у Пхенчхані у 2018 році.

Вперше в історії зимових Олімпіад Україна буде представлена ​​у змаганнях змішаних команд з фрістайлу (акробатика) та у жіночому бобслеї (монобоб).

Також до складу олімпійської збірної повернулися представники шорт-треку, які отримали дві олімпійські ліцензії, та фігуристи у командних змаганнях.

Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на Іграх у Ванкувері у 2010 році, а через 12 років у Пекіні Україну представлятимуть троє спортсменів.

Також виросло українське представництво у фрістайлі: якщо на минулих Олімпійських іграх у цьому виді спорту Україна була представлена двома спортсменами, то тепер їхня кількість збільшилася до п'яти.

У поточному складі Олімпійської збірної одразу четверо чемпіонів минулих років: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фрістайліст Олександр Абраменко.

До складу делегації на прохання національних федерацій увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів та 7 представників технічного персоналу.

Склад збірної України на Зимові Олімпійські ігри-2022.

Біатлон

Чоловіки

Антон Дудченко Дмитро Підручний Артем Прима Артем Тищенко Богдан Цимбал

Жінки

Юлія Джима Олена Білосюк Дарія Блашко Валентина Семеренко Ірина Петренко

Резерв

Анастасія Меркушина

Тарас Лесюк

Лижні гонки

Чоловіки

Олексій Красовський Руслан Перехода

Жінки

Марина Анцибор Валентина Камінська Юлія Кроль Вікторія Олех Дар'я Рубльова

Резерв

Віктор Драгун

Лижне двоборство

Дмитро Мазурчук

Резерв

Віктор Пасічник

Сноубординг

Анна Марія Данча

Стрибки на лижах з трампліну

Віталій Калініченко Євген Марусяк Антон Корчук

Фрістайл

Чоловіки

Олександр Абраменко Дмитро Котовський Олександр Окипнюк

Жінки

Анастасія Новосад Ольга Полюк

Бобслей

Лідія Гунько

Гірськолижний спорт

Чоловіки

Іван Ковбаснюк

Жінки

Анастасія Шепеленко

Санний спорт

Чоловіки

Антон Дукач Андрій Лисецький Андрій Мандзик Ігор Стахів

Жінки

Олена Стецьків Юліана Туницька

Скелетон

Владислав Гераскевич

Фігурне катання

Чоловіки

Артем Даренський Максим Нікітін Іван Шмуратко

Жінки

Софія Голіченкова Олександра Назарова Анастасія Шаботова

Шорт-трек

Чоловіки

Олег Гандей

Жінки

Уляна Дуброва

Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться в столиці Китаю Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.