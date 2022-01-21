Четыре олимпийских чемпиона. НОК Украины объявил состав на зимние Олимпийские игры
Украину в Пекине будут представлять 45 спортсменов.
Национальный Олимпийский Комитет Украины объявил утвержденный состав на Олимпийские Игры в Пекине, сообщается на официальном сайте ведомства.
В столице Китая нашу страну будет представлять 45 спортсменов — это на 12 больше, чем на предыдущих играх в Пхенчхане, в 2018 году.
Впервые в истории зимних Олимпиад Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).
Также в состав олимпийской сборной вернулись представители шорт-трека, которые получили две олимпийские лицензии, и фигуристы в командных соревнованиях.
В последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году, а спустя 12 лет в Пекине Украину будут представлять трое спортсменов.
Также выросло украинское представительство во фристайле: если на прошлых Олимпийских играх в этом виде спорта Украина была представлена двумя спортсменами, то теперь их количество увеличилось до пяти.
В текущем составе Олимпийской сборной сразу четверо чемпионов прошлых лет: биатлонистки Елена Билосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.
В состав делегации по просьбе национальных федераций вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов и 7 представителей технического персонала.
Состав сборной Украины на Зимние Олимпийские игры-2022
Биатлон
Мужчины
- Антон Дудченко
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Артем Тищенко
- Богдан Цымбал
Женщины
- Юлия Джима
- Елена Билосюк
- Дарья Блашко
- Валентина Семеренко
- Ирина Петренко
Резерв
- Анастасия Меркушина
- Тарас Лесюк
Лыжные гонки
Мужчины
- Алексей Красовский
- Руслан Перехода
Женщины
- Марина Анцибора
- Валентина Каминская
- Юлия Кроль
- Виктория Олех
- Дарья Рублева
Резерв
- Виктор Драгун
Лыжное двоеборье
- Дмитрий Мазурчук
Резерв
- Виктор Пасичник
Сноубординг
- Анна Мария Данча
Прыжки на лыжах с трамплина
- Виталий Калиниченко
- Евгений Марусяк
- Антон Корчук
Фристайл
Мужчины
- Александр Абраменко
- Дмитрий Котовский
- Александр Окипнюк
Женщины
- Анастасия Новосад
- Ольга Полюк
Бобслей
- Лидия Гунько
Горнолыжный спорт
Мужчины
- Иван Ковбаснюк
Женщины
- Анастасия Шепеленко
Санный спорт
Мужчины
- Антон Дукач
- Андрей Лисецкий
- Андрей Мандзик
- Игорь Стахив
Женщины
- Елена Стецькив
- Юлианна Туницкая
Скелетон
- Владислав Гераскевич
Фигурное катание
Мужчины
- Артем Даренский
- Максим Никитин
- Иван Шмуратко
Женщины
- София Голиченкова
- Александра Назарова
- Анастасия Шаботова
Шорт-трек
Мужчины
- Олег Гандей
Женщины
- Ульяна Дуброва
Зимние Олимпийские игры 2022 состоятся в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.