Четыре олимпийских чемпиона. НОК Украины объявил состав на зимние Олимпийские игры

Украину в Пекине будут представлять 45 спортсменов.

Национальный Олимпийский Комитет Украины объявил утвержденный состав на Олимпийские Игры в Пекине, сообщается на официальном сайте ведомства.

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В столице Китая нашу страну будет представлять 45 спортсменов — это на 12 больше, чем на предыдущих играх в Пхенчхане, в 2018 году.

Впервые в истории зимних Олимпиад Украина будет представлена ​​в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Также в состав олимпийской сборной вернулись представители шорт-трека, которые получили две олимпийские лицензии, и фигуристы в командных соревнованиях.

В последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году, а спустя 12 лет в Пекине Украину будут представлять трое спортсменов.

Также выросло украинское представительство во фристайле: если на прошлых Олимпийских играх в этом виде спорта Украина была представлена двумя спортсменами, то теперь их количество увеличилось до пяти.

В текущем составе Олимпийской сборной сразу четверо чемпионов прошлых лет: биатлонистки Елена Билосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

В состав делегации по просьбе национальных федераций вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов и 7 представителей технического персонала.

Состав сборной Украины на Зимние Олимпийские игры-2022

Биатлон

Мужчины

Антон Дудченко Дмитрий Пидручный Артем Прима Артем Тищенко Богдан Цымбал

Женщины

Юлия Джима Елена Билосюк Дарья Блашко Валентина Семеренко Ирина Петренко

Резерв

Анастасия Меркушина

Тарас Лесюк

Лыжные гонки

Мужчины

Алексей Красовский Руслан Перехода

Женщины

Марина Анцибора Валентина Каминская Юлия Кроль Виктория Олех Дарья Рублева

Резерв

Виктор Драгун

Лыжное двоеборье

Дмитрий Мазурчук

Резерв

Виктор Пасичник

Сноубординг

Анна Мария Данча

Прыжки на лыжах с трамплина

Виталий Калиниченко Евгений Марусяк Антон Корчук

Фристайл

Мужчины

Александр Абраменко Дмитрий Котовский Александр Окипнюк

Женщины

Анастасия Новосад Ольга Полюк

Бобслей

Лидия Гунько

Горнолыжный спорт

Мужчины

Иван Ковбаснюк

Женщины

Анастасия Шепеленко

Санный спорт

Мужчины

Антон Дукач Андрей Лисецкий Андрей Мандзик Игорь Стахив

Женщины

Елена Стецькив Юлианна Туницкая

Скелетон

Владислав Гераскевич

Фигурное катание

Мужчины

Артем Даренский Максим Никитин Иван Шмуратко

Женщины

София Голиченкова Александра Назарова Анастасия Шаботова

Шорт-трек

Мужчины

Олег Гандей

Женщины

Ульяна Дуброва

Зимние Олимпийские игры 2022 состоятся в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.