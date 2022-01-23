"Хорошо питайтесь и носите шапку": Зеленский записал напутствие украинским олимпийцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к спортсменам сборной, которые улетают на зимнюю Олимпиаду в Китай, подчеркнув, что обращается к нашим олимпийцам "как к родным".

Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к олимпийской сборной Украины, которая сегодня, 23 января, улетает в Пекин, чтобы принять участие в 24-х зимних Олимпийских играх.

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[ + – ] Президент Украины пожелал удачи нашей сборной на зимних Олимпийский играх 2022 в Пекине Фото: Скриншот

"Уважаемый народ Украины! Сегодня мы провожаем нашу Олимпийскую сборную на 24-е зимние Олимпийские игры в Китай. Уважаемая сборная, знайте, что за вас будут болеть только родные, только близкие люди, значит — только ваша семья. Но не забывайте, что ваша семья – это не только ваши родители, дай им всем Боже здоровья, ваши мужья и жены, дети... Каждый украинец – это одна сборная, одна семья под названием Украина. Так что на правах родственника хочу вам пожелать: не болейте, хорошо питайтесь, надевайте шапку и обязательно побеждайте, и хотя бы иногда звоните родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина!" — сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

[ + – ] Владимир Зеленский: "Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина!"

Фокус уже писал о том, кого НОК Украины отобрал в состав сборной на зимние Олимпийские игры-2022. Украину в Пекине будут представлять 45 спортсменов.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года. Впервые в истории один и тот же город принимает и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада в Китае состоялась в 2008 году.

Также напоминаем, что сборная США будет представлена необычным фигуристом на Олимпиаде в Пекине. Это будет первый небинарный спортсмен.