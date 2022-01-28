Олимпиада в Пекине. Китай требует большие деньги у украинской команды за ПЦР-тест

Организаторы Олимпиады хотят взять мазок у инвентаря, который прибыл в столицу Китая в контейнере.

Организаторы олимпиады в Пекине запросили большую сумму денег у украинской команды по бобслею за проведение ПЦР-теста. О новой проблеме, с которой столкнулись наши спортсмены в Китае рассказал скелетонист Владислав Гераскевич.

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По его словам, китайские организаторы запросили огромные деньги за то, чтобы провести ПЦР-тест боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько, а также всех вещей, находящихся в контейнере. Только после того, как инвентарь протестируют и сделают дезинфекцию, им можно будет воспользоваться на соревнованиях.

"Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирования боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как Вы думаете, откуда будут брать мазок?" — задается вопросом Гераскевич.

Возможно организаторы предельно серьезно относятся к проблеме коронавируса на Олимпиаде, поскольку тесты у спортсменов, вероятно, будут брать каждый день. Как сообщил серебряный призер Сочи лыжник Александр Бессмертных, многие спортсмены испытывают неуверенность из-за ситуации в Пекине.

"Все сидим на пороховой бочке. Сегодня готовишься, а завтра у тебя, или у кого-то из команды положительный ПЦР-тест — и до свидания, Олимпиада", — говорит спортсмен.

По его словам, он не видит смысла в проведении соревнований, когда половина команды может оказаться вне турнира. В такой ситуации, по мнению спортсмена, соревнования превратятся в лотерею — кто будет с отрицательным тестом, тот и победит.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к спортсменам украинской сборной, в котором пожелал им побед. Глава государтсва посоветовал олимпийцам хорошо питаться, носить шапку и хотя бы изредка звонить родителям.

Национальный Олимпийский Комитет Украины утвердил состав на Олимпийские Игры в Пекине. Украину на Олимпиаде буду представлять 45 спортсменов.