Тренера сборной Украины по биатлону изолировали на Олимпиаде в Пекине

Украинского специалиста поместили на самоизоляцию в олимпийскую деревню после того, как его ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат.

Тренера мужской украинской сборной по биатлону Юрая Санитру поместили на изоляцию в олимпийской деревне после положительного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщает "Украинский биатлон".

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Известно, что 59-летний тренер мужской сборной Украины по биатлону по прибытии на Олимпийские игры сдал в аэропорту Пекина тест на коронавирус. Спустя некоторое время ПЦР-тест показал положительный результат. После этого словак сдал еще один анализ, который подтвердил заражение COVID-19.

Теперь наставник украинских биатлонистов находиться на самоизоляции и поэтому не сможет непосредственно руководить сборной во время соревнований. Единственное, что может в этой ситуации Санитра — консультировать наших спортсменов с помощью средств связи. Выйти из самоизоляции тренер сможет только после двух негативных ПЦР-тестов.

Отметим, что команда украинских биатлонистов состоит из 23 человек, 10 из них спортсмены. В состав команды входят еще 4 тренера Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко. Как сообщает "Суспильне.Спорт", ПЦР-тесты остальных членов украинской команды показали негативных результат.

Это первый случай позитивного результата теста на коронавирус, выявленный у делегации сборной Украины, прибывшей на Олимпиаду в Пекин.

Ранее сообщалось, что Национальный Олимпийский Комитет Украины утвердил состав сборной, который поедет на Олимпийские игры в Пекине. На соревнованиях Украину будут представлять 45 спортсменов.

Китайские организаторы Олимпийских игр в Пекине запросили большие деньги от украинской стороны за проведение ПЦР-теста. По словам украинских спортсменов, организаторы хотят проверить инвентарь бобслеистов, который находится в контейнере.