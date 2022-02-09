Допинг-скандал на Олимпиаде. Российские фигуристы могут лишиться "золота"

Церемонию награждения призеров командного первенства по фигурному катанию отложили: есть подозрение, что у одного из российских фигуристов допинг-тест оказался положительным.

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию может лишиться золотой медали в командном первенстве Олимпийских игр в Пекине из-за возникшей юридической проблемы, связанной с допинг-тестом одного из спортсменов. Об этом сообщает Inside the Games.

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[ + – ] Российские фигуристы могут лишиться золотой медали, если информация о допинге подтвердится

Накануне, 8 февраля, должно было состояться награждение призеров командного первенства по фигурному катанию, однако его перенесли из-за предполагаемого положительного допинг-теста одного из российских фигуристов.

Информацию о возникшей проблеме подтвердил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. По его словам, в проблему вовлечено руководство команды ОКР, которое на данный момент ведет консультации с представителями МОК.

"В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Она требует консультации с Международным олимпийским комитетом… Но проблема существует", — сообщил Адамс, добавив при этом, что из-за "юридических последствий" он не может сказать большего.

Скандал подогревается еще тем, что часть российских фигуристов сегодня (9 февраля) не вышла на тренировку, в особенности подозрительно отсутствие Марка Кондратюка, который должен завтра выступать с произвольной программой.

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила корреспонденту издания "Чемпионат", почему ее подопечные, в числе которых и Кондратюк, не вышли на лед.

"Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лед, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное надо узнавать в официальных источниках", — ответила Москвина

Реакция российской стороны

Официальные представители Федерации фигурного катания России пока не комментируют инцидент, однако несколько известных лиц высказали свое мнение по этому вопросу.

В частности заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин, комментируя ситуацию сказал, что возможно речь идет о провокации, но если информация о положительном допинг-тесте подтвердится, то это грозит серьезными неприятностями.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что пока не стоит делать преждевременных выводов.

"Если это подтвердится, то это кошмар. Пока это нагнетание обстановки", — сказала она.

Напомним, что 7 февраля хоккейный матч между женскими командами сборной Канады и ОКР чуть не сорвался из-за отсутствия результатов тестов на коронавирус у российских спортсменок. Канадская сборная отказалась выходить на лед, однако матч все же состоялся — хоккеистки обеих команд соревновались в защитных масках.

Накануне Олимпийских игр тренера мужской украинской сборной по биатлону Юрая Санитру поместили на изоляцию в олимпийской деревне после положительного результата ПЦР-теста на коронавирус.