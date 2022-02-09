Россию могут лишить золотой медали Олимпиады из-за допинга у фигуристки Валиевой, - СМИ

15-летняя спортсменка будет недопущена к соревнованиям в личном турнире на Олимпиаде.

Российская фигуристка Камила Валиева будет отстранена от соревнований на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Спорт-экспресс.

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По информации издания, спортсменку накажут за положительный допинг-тест, но это может произойти уже после окончания Олимпиады-2022. Но команда ОКР может быть лишена золотой медали в женском командном турнире по фигурному катанию.

Как сообщает издание Inside The Games, церемония награждения победителей была задержана именно из-за юридических разбирательств, связанных с допинг-тестом Валиевой. Его девушка сдала еще перед Олимпиадой-2022.

Камила Валиева лидировала в женском одиночном зачете как в короткой, так и в произвольной программе. Точная природа проблемы Валиевой остается секретом, но по данным журналистов, задействованный препарат применялся не для повышения работоспособности, а для отдыха. Камила Валиева во время своего выступления смогла стать первой спортсменкой в истории Олимпийских игр, которой удалось удачно завершить четверной прыжок.

Ситуация осложняется еще и тем, что согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса, Валиева является "защищенным лицом". То есть, как "спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла шестнадцатилетнего возраста", Валиева не может быть официально признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

В случае признания вины Валиевой, ее наказание может быть менее жестким, чем для взрослых спортсменов.

Ранее Фокус рассказывал о причинах задержки церемонии награждения призеров командного первенства по фигурному катанию.

Зимние Олимпийские Игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Общий медальный зачет Олимпиады-2022 на данный момент возглавляет команда Норвегии, спортсмены из которой выиграли 10 наград, 4 из них — золотые.