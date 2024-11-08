Без чотирьох кілець: презентовано незвичний електрокар AUDI із запасом ходу 700 км (фото)

Електромобіль AUDI E — обтічний спортивний універсал завдовжки майже 4,9 м. Авто оснащене 775-сильною установкою і здатне розігнатися до сотні за 3,6 с.

У Шанхаї презентували новий AUDI E. Електромобіль стане першим представником нової лінійки моделей, які випускатимуть у Китаї із середини 2025 року. Про них розповіли на сайті німецького виробника.

Китайські AUDI (назву навмисно пишуть великими літерами) вироблятимуть разом із концерном SAIC. Примітно, що вони не матимуть фірмової емблеми з чотирма кільцями.

Універсал вирізняється стрімким дизайном Фото: Audi

Електромобіль AUDI E – обтічний спортивний універсал із аркоподібним дахом, високою віконною лінією та тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Вузьке заднє скло прикрите великим спойлером. Замість дзеркал заднього виду встановлено камери.

В основі AUDI E лежить нова електрична архітектура Advanced Digitized Platform.

На кузові немає традиційного логотипу з чотирма кільцями Фото: Audi

Розміри AUDI E:

довжина – 4870 мм;

ширина – 1990 мм;

висота – 1460 мм;

колісна база – 2950 мм.

Важливо

Побратим Porsche Macan: дебютував новий електрокросовер Audi із запасом ходу 650 км (фото)

У салоні на всю ширину передньої панелі встановлено багатосекційний дисплей. Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом. Передні крісла оснащені електроприводом та розділені високою дворівневою консоллю.

У салоні на всю ширину передньої панелі встановили дисплей Фото: Audi

Два електромотори AUDI E сумарно розвивають 775 к. с. і 800 Н∙м, що дозволяє розганятися до сотні за 3,6 с. Батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 700 км, а завдяки 800-вольтному електрообладнанню швидка зарядка на 55% займає усього 10 хвилин.

Раніше Фокус розповідав про новий Audi Q5 Sportback, який дебютує в 2025 році.

Також ми писали про новий заряджений хетчбек Audi з витратою 0,4 л на 100 км.