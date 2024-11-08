Без четырех колец: презентован необычный электрокар AUDI с запасом хода 700 км (фото)

Электромобиль AUDI E — обтекаемый спортивный универсал длиной почти 4,9 м. Авто оснащено 775-сильной установкой и способно разогнаться до сотни за 3,6 с.

В Шанхае презентовали новый AUDI E. В Шанхае презентовали новый AUDI E. Электромобиль станет первым представителем новой линейки моделей, которые будут выпускать в Китае с середины 2025 года. О них рассказали на сайте немецкого производителя.

Китайские AUDI (название намеренно пишут большими буквами) будут производиться вместе с концерном SAIC. Примечательно, что они не будут иметь фирменной эмблемы с четырьмя кольцами.

Универсал отличается стремительным дизайном Фото: Audi

Электромобиль AUDI E — обтекаемый спортивный универсал с аркообразной крышей, высокой оконной линией и тоненькими диодными фарами и фонарями. Узкое заднее стекло прикрыто большим спойлером. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

В основе AUDI E лежит новая электрическая архитектура Advanced Digitized Platform.

На кузове нет традиционного логотипа с четырьмя кольцами Фото: Audi

Размеры AUDI E:

длина — 4870 мм;

ширина — 1990 мм;

высота — 1460 мм;

колесная база — 2950 мм.

Важно

Побратим Porsche Macan: дебютировал новый электрокроссовер Audi с запасом хода 650 км (фото)

В салоне на всю ширину передней панели установлен многосекционный дисплей. Мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом. Передние кресла оснащены электроприводом и разделены высокой двухуровневой консолью.

В салоне на всю ширину передней панели установили дисплей Фото: Audi

Два электромотора AUDI E суммарно развивают 775 л.с. и 800 Н∙м, что позволяет разгоняться до сотни за 3,6 с. Батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 700 км, а благодаря 800-вольтному электрооборудованию быстрая зарядка на 55% занимает всего 10 минут.

Ранее Фокус рассказывал о новом Audi Q5 Sportback, который дебютирует в 2025 году.

Также мы писали о новом заряженном хэтчбеке Audi с расходом 0,4 л на 100 км.