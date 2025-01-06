Найдорожчий Ford в історії оцінили в $11 мільйонів (фото)

Ford GT40 — уславлений спорткар, який зміг перемогти Ferrari. Обтічне купе оснащене 485-сильним V8 і здатне розвинути 330 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили купе Ford GT40 1966 року. За спорткар планують отримати до 11 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Спорткар оцінили в 11 мільйонів доларів Фото: RM Sotheby’s

Ford GT40 – найдорожча модель в історії марки. Зараз ці спортивні авто продають на аукціонах за ціною від 4 до 11 мільйонів доларів.

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Ford GT40 – легендарне авто, яке кинуло виклик Ferrari і чотири роки поспіль вигравало знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані. Саме про його створення зняли фільм "Аутсайдери" із Крістіаном Бейлом та Меттом Деймоном у головних ролях.

Ford GT40 посів друге місце в 12-годинних перегонах у Себрінгу Фото: RM Sotheby’s

Конкретно це авто – один із восьми Ford GT40 MkII із величезним 7,0-літровим V8 потужністю 485 к. с. Обтічне авто масою лише 111 кг здатне розвинути 330 км/год.

Авто понад півстоліття експонувалося в музеї Фото: RM Sotheby’s

У 1966 році саме Ford GT40 MkII добув першу перемогу в Ле-Мані, проте то було інше авто, а це купе не доїхало до фінішу через несправності. Зате воно посіло друге місце в 12-годинних перегонах у Себрінгу.

Ford GT40 MkII оснащений 7,0-літровим 485-сильним V8 Фото: RM Sotheby’s

Пізніше цей Ford GT40 використовували в якості тестового авто, а також демонстрували на автосалонах у Парижі та Женеві. Із 1968 року спорткар став частиною експозиції автомузею в Індіанаполісі.

Зараз музей розпродає низку експонатів і серед них є унікальний болід Mercedes 1954 року за 55 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що цей музей виставив на аукціон найдорожчий Chevrolet Corvette.