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Авто

Найдорожчий Ford в історії оцінили в $11 мільйонів (фото)

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Фото: RM Sotheby’s | Ford GT40 1966 року виставили на аукціон

Ford GT40 — уславлений спорткар, який зміг перемогти Ferrari. Обтічне купе оснащене 485-сильним V8 і здатне розвинути 330 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили купе Ford GT40 1966 року. За спорткар планують отримати до 11 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Ford GT40 MkII, Ford GT40, Ford GT40 1966, спорткар Ford Fullscreen
Спорткар оцінили в 11 мільйонів доларів
Фото: RM Sotheby’s

Ford GT40 – найдорожча модель в історії марки. Зараз ці спортивні авто продають на аукціонах за ціною від 4 до 11 мільйонів доларів.

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Ford GT40 – легендарне авто, яке кинуло виклик Ferrari і чотири роки поспіль вигравало знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані. Саме про його створення зняли фільм "Аутсайдери" із Крістіаном Бейлом та Меттом Деймоном у головних ролях.

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Ford GT40 посів друге місце в 12-годинних перегонах у Себрінгу
Фото: RM Sotheby’s

Конкретно це авто – один із восьми Ford GT40 MkII із величезним 7,0-літровим V8 потужністю 485 к. с. Обтічне авто масою лише 111 кг здатне розвинути 330 км/год.

форд гт40, Ford GT40, Ford GT40 1966, Ford GT40 MkII, спорткар Ford Fullscreen
Авто понад півстоліття експонувалося в музеї
Фото: RM Sotheby’s

У 1966 році саме Ford GT40 MkII добув першу перемогу в Ле-Мані, проте то було інше авто, а це купе не доїхало до фінішу через несправності. Зате воно посіло друге місце в 12-годинних перегонах у Себрінгу.

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Ford GT40 MkII оснащений 7,0-літровим 485-сильним V8
Фото: RM Sotheby’s

Пізніше цей Ford GT40 використовували в якості тестового авто, а також демонстрували на автосалонах у Парижі та Женеві. Із 1968 року спорткар став частиною експозиції автомузею в Індіанаполісі.

Зараз музей розпродає низку експонатів і серед них є унікальний болід Mercedes 1954 року за 55 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що цей музей виставив на аукціон найдорожчий Chevrolet Corvette.